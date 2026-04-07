Глава «Роскосмоса» рассказал о планах продлить работу МКС до 2030 года

Россия и США допускают, что Международная космическая станция (МКС) может работать до 2030 года. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Изначально предполагалось, что станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

«Если в начале, год назад я приходил, постоянно был диалог о том, что надо быстрее ускорить завершение работы МКС, то сейчас с нашими американскими коллегами мы осознаем, что работа именно до 2028 года будет, может быть даже до 2030-го»,— рассказал господин Баканов на марафоне «Космос со Знанием», передает корреспондент «Ъ».

МКС — пилотируемая орбитальная станция, действующая как многоцелевой международный научно-исследовательский комплекс. Станция работает с 1998 года на околоземной орбите на высоте около 400 км. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада и Евросоюз.

Глава «Роскосмоса» говорил, что в 2028 году «начнут закруглять работу по МКС». В этом же году намерены развернуть первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), которая должна заменить МКС. Проект по ее развертыванию предполагает изготовление шести орбитальных модулей и их вывод на орбиту. В 2024 году правительство выделило на комплекс РОС 608 млрд руб.