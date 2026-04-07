Более 500 россиян эвакуированы через Армению с начала конфликта в Иране

С начала военного конфликта США и Ирана через Армению домой вернулись 509 российских граждан. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в республике.

6 апреля еще 175 человек, прибывших из Ирана через КПП «Нурдуз»/«Агарак», вылетели спецрейсом из Еревана в Москву. В составе группы — сотрудники АЭС «Бушер».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Удары наносятся, в том числе, по объектам ядерной инфраструктуры страны. К концу марта число российских граждан, покинувших Иран через Армению с начала эскалации, достигло 327 человек. С конца февраля из Ирана выехали более 400 сотрудников «Росатома». Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщал о подготовке завершающего этапа эвакуации.