Из Ирана через Армению эвакуировали 327 россиян с начала месяца

С начала американо-израильской кампании из Ирана через территорию Армении эвакуировались 327 граждан России. Об этом сообщило посольство РФ в Ереване.

В посольстве уточнили, что 27 марта армянская сторона содействовала возвращению на родину 164 сотрудников «Росатома», которые были эвакуированы с иранской АЭС «Бушер». Госкорпорация заявляла, что на начало апреля готовит к выезду из Ирана еще две группы сотрудников. Ситуация на станции развивается по негативному сценарию, указывали в компании.

«Выражаем глубокую признательность властям Республики Армения за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников ГК "Росатом"», — отметили в посольстве.