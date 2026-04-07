Более 20 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика во Франции

Во Франции скоростной поезд TGV столкнулся с военным грузовиком, сообщил министр транспорта Филипп Табаро в соцсети X.

Авария произошла около 8:00 мск в районе департамента Па-де-Кале на севере Франции. Агентство AFP со ссылкой на официальные лица писало, что из-за аварии погиб машинист поезда, 27 человек получили ранения. По данным радиостанции ICI Nord, всего в поезде находились 250 пассажиров.

Причина произошедшего не уточняется. Государственная нацкомпания ж/д во Франции SNCF заявила, что движение поездов на маршрутах между городами Бетюном и Лансом приостановлено.