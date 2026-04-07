Кикшеринг Яндекс Go запустили в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области начал работу новый оператор кикшеринга — Яндекс Go. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Яндекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«С 6 апреля жители Рыбинска могут воспользоваться самокатами собственной разработки Яндекса. Это первый сезон работы оператора в городе»,— сообщили в пресс-службе.

В электросамокатах установлен умный IoT-модуль, который ограничивает максимально допустимую скорость. В Рыбинске это 25 км/ч. В компании заверили, что перед использованием средства индивидуальной мобильности каждый пользователь проходит обязательный инструктаж по ПДД и безопасному передвижению. Для фиксации нарушений на самокатах есть номерные знаки, свидетели могут обратиться в службу поддержки компании и сообщить о нарушениях, приложив фото.

В администрации Рыбинска «Ъ-Ярославль» сообщили, что также в городе работает оператор «МТС Юрент». Ранее Яндекс Go расставил свои электросамокаты и в Ярославле.

Алла Чижова