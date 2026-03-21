В Ярославле появились электросамокаты Яндекс Go
В Ярославле начала работу новая кикшеринговая компания — Яндекс Go. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе «Яндекса».
«С 20 марта жители Ярославля впервые могут воспользоваться самокатами Яндекс Go. Также в этом сезоне планируется запустить сервис в Ярославской области — в Рыбинске. Оператор работает на основе соглашения с администрацией города и с соблюдением всех требований безопасности»,— прокомментировали в компании.
Накануне в региональных СМИ появились фото желтых электросамокатов на улицах Ярославля. В пресс-службе подчеркнули, что 94% аудитории используют электросамокаты в транспортных целях.
Ранее в Ярославле работали только два оператора — «МТС Юрент» и Whoosh. «Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия заключает с операторами открытое соглашение. По нему компании платят за число размещенных в городе электросамокатов.