В Ярославле появились электросамокаты Яндекс Go

В Ярославле начала работу новая кикшеринговая компания — Яндекс Go. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«С 20 марта жители Ярославля впервые могут воспользоваться самокатами Яндекс Go. Также в этом сезоне планируется запустить сервис в Ярославской области — в Рыбинске. Оператор работает на основе соглашения с администрацией города и с соблюдением всех требований безопасности»,— прокомментировали в компании.

Накануне в региональных СМИ появились фото желтых электросамокатов на улицах Ярославля. В пресс-службе подчеркнули, что 94% аудитории используют электросамокаты в транспортных целях.

Ранее в Ярославле работали только два оператора — «МТС Юрент» и Whoosh. «Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия заключает с операторами открытое соглашение. По нему компании платят за число размещенных в городе электросамокатов.

Алла Чижова