Воронежским властям отказали в иске на 691 млн к строителям «Ямань Spa Resort»

Арбитражный суд Воронежской области отказал министерству ЖКХ и энергетики региона в удовлетворении иска к местному ООО «Ямань резорт», которое реализует проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort» в Рамонском районе. Власти требовали взыскать с ответчика 691,4 млн руб. субсидии, «результаты которой оказались не достигнуты». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Рендер проекта туристического комплекса «Ямань Spa Resort»

МинЖКХ подало иск к «Ямань резорт» в ноябре 2025 года — в том же месяце он был принят к производству. В качестве третьих лиц к делу были привлечены правительство региона, областное министерство предпринимательства, торговли и туризма, министерство финансов и «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»), а также — облпрокуратура и подконтрольное Росимуществу АО «Корпорация Туризм.РФ», которое владеет 50,1% ООО «Ямань резорт».

В министерстве ЖКХ и энергетики рассказывали, что указанная в иске сумма — субсидия, выданная компании в качестве компенсации затрат на технологическое присоединение объектов «Ямань Spa Resort» к электросетям. Соглашения предусматривали завершение работ до 31 декабря 2024 года, однако соответствующий акт к этой дате не был подписан.

Представитель ООО «Ямань резорт» ранее заверил «Ъ-Черноземье», что компания как инвестор все же «исполнила все обязательства, ставшие предметом спора»: «В ходе судебного разбирательства планируется предоставить все необходимые аргументы и доказательства. Ситуация находится под контролем и не повлияет на сроки реализации проекта».

Завершение строительства курорта ожидается в 2026 году. Источник «Ъ-Черноземье», знакомый с ситуацией, пояснил, что иск стал «формальностью», на которую областное минЖКХ было обязано пойти после получения представления прокуратуры. «Фактически ответчик заблаговременно знал об обстоятельствах истца, он не имеет претензий к министерству. Легко проверяется, что все работы были выполнены в срок, однако получение акта по ним затянулось. Поэтому у региональных властей появилась формальная обязанность подать этот иск»,— пояснил знакомый с ситуацией источник. Собеседник «Ъ-Черноземье» отметил, что инвестор и региональные власти «продолжают конструктивное взаимодействие, а на темпы реализации проекта эта формальность не повлияет».

Совладелец и гендиректор ООО «Ямань резорт» Владислав Курносов представил губернатору Александру Гусеву проект туристического комплекса еще весной 2022 года. К сентябрю 2024-го его стоимость выросла с 8 до 8,6 млрд руб. В проект включены коттеджи, крытый и уличный бассейны, зоны для курортного лечения и рыбалки. Весной 2025 года стало известно, что управляющей организацией комплекса может стать Cosmos Hotel Group (контролируется структурами АФК «Система»).

В правительстве региона весной же уточняли, что «Ямань Spa Resort» отнесен к особо значимым проектам, что предполагает поддержку на уровне региона. Бюджетные средства идут на создание инфраструктуры для комплекса.

В мае 2024 года белгородское ООО «Мехколонна №26» Руслана Юсубова выиграло подряд на строительство инфраструктуры для техприсоединения курорта к сетям «Воронежэнерго» за 633,6 млн руб. Работы требовалось выполнить до 30 июня 2025 года. По данным портала госзакупок, в конце марта заказчик разместил сведения об исполнении обязательств по договору. Его стоимость не изменилась.

Алина Морозова