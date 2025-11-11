Воронежские власти потребовали 691 млн со строителей курорта «Ямань Spa Resort»

Министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области обратилось в арбитраж региона с иском к местному ООО «Ямань резорт», которое реализует проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort» в Рамонском районе. Размер требований — 691,4 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

К участию в деле в качестве третьих лиц могут быть привлечены правительство региона, министерство предпринимательства, торговли и туризма, министерство финансов и «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»).

Заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается.

В министерстве ЖКХ и энергетики рассказали, что указанная в иске сумма — субсидия, выданная компании в качестве компенсации затрат на технологическое присоединение объектов «Ямань SPA Resort» к электросетям. Соглашения предусматривали завершение работ до 31 декабря 2024 года, однако соответствующий акт к этой дате подписан не был.

«Результат предоставления субсидии не достигнут. Аналогичная позиция содержится в представлении прокуратуры, поступившем в правительство Воронежской области. В случае предоставления документов, подтверждающих завершение работ по техприсоединению, позиция министерства может быть уточнена»,— заключили в ведомстве.

По данным Rusprofile, ООО «Ямань резорт» было зарегистрировано в Воронеже в июле 2020 года для деятельности гостиниц и прочих мест для временного пребывания. Уставный капитал — 883,9 млн руб. Гендиректор и собственник 20,29% компании — Владислав Курносов. Еще 29,61% принадлежат Руслану Бакирову, а самая большая доля (50,1%) — подконтрольному Росимуществу АО «Корпорация Туризм. РФ». 2024 год «Ямань резорт» отработало с нулевой выручкой и чистой прибылью 249 тыс. руб.

Владельцы ООО «Ямань резорт» заявили проект туристического комплекса еще весной 2022 года. К сентябрю 2024-го его стоимость выросла с 8 до 8,6 млрд руб. В проект включены коттеджи, крытый и уличный бассейны, зоны для курортного лечения и рыбалки. Весной Владислав Курносов сообщал, что запуск курорта запланирован на лето 2026 года. Тогда же стало известно, что управляющей организацией комплекса может стать Cosmos Hotel Group (контролируется структурами АФК «Система»). Изначально планировалось завершить реализацию проекта в 2025 году.

В правительстве региона весной же уточняли, что «Ямань Spa Resort» отнесен к особо значимым проектам, что предполагает поддержку на уровне региона. Бюджетные средства идут на создание инфраструктуры для комплекса. В частности, в мае 2024 года белгородское ООО «Мехколонна №26» Руслана Юсубова стало подрядчиком строительства инфраструктуры для техприсоединения курорта к сетям «Воронежэнерго» за 633,6 млн руб. Работы требовалось выполнить до 30 июня 2025 года. По данным портала госзакупок, договор еще находится на стадии исполнения. Его стоимость не изменилась.

