Медиа по всему миру комментируют пасхальный пост Дональда Трампа, в котором он нецензурно потребовал отрыть Ормузский пролив, назвав иранцев «сумасшедшими ублюдками» и завершив его фразой «Слава Аллаху!». Кто-то из наблюдателей счел пост непристойным оскорблением и христиан, и мусульман. Кто-то же увидел в нем нервный срыв лидера, у которого в войне с Ираном ничего не получается.

Фото: Evan Vucci / AP

Arizona Republic (Феникс, США) Трамп матерится и угрожает «адом» в Пасху. Это отвратительно Политики часто выпускают праздничные послания, и Дональд Трамп — не исключение. Хотя постойте. Это абсурд. Конечно, он исключение. В Пасху Трамп, фаворит евангеликов, опубликовал безумную тираду, изобилующую матерщиной и угрозами. Вишенкой на торте стала фраза «Хвала Аллаху!»… Трамп опустил стандарты приличия и этикета своей должности до такой степени, что они уже почти и не существуют. Мы это знаем. Кажется, каждый день страна просыпается под очередную тираду, очередную угрозу, очередное хвастовство, очередную ложь. И печальный факт жизни состоит в том, что… никто, кто мог бы это изменить, не проявляет к этому никакого интереса.

The Washington Post (Вашингтон, США) В полном матерщины посте Трамп угрожает Ирану «адом» из-за Ормузского пролива Нецензурные угрозы, прозвучавшие пасхальным утром через несколько часов после того, как папа Лев XIV призвал страны к миру, подчеркивают напряженность, так как наблюдается мало признаков того, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению соглашения об открытии жизненно важного морского пути, который Иран фактически закрыл с начала атак против него около пяти недель назад. Цены на бензин резко выросли, так как Иран ограничивает поток нефти через Ормузский пролив, усиливая политическое давление на Трампа, чтобы прекратить конфликт, который тот начал, и воскресная угроза усиливает прежние его предупреждения, что он планирует нанести серьезный ущерб, если не будет прогресса в переговорах.

Stuff (Веллингтон, Новая Зеландия) Отчаяние Трампа явно проявляется, когда он требует «открыть гребаный пролив» Даже в обычное время для президента США такое заявление было бы нестандартным. Чего уж говорить об одном из самых священных дней в календаре… Кто-то даже может назвать его недостойным. Разумеется, это не помешает религиозным лидерам-республиканцам в следующий раз, когда их вызовут, явиться в Белый дом и аплодировать словам Трампа, что под его руководством «религия вернулась» в Америку… Но кроме всего прочего, этот эмоциональный всплеск свидетельствует о том, что главнокомандующий бьется в конвульсиях. Он все больше оказывается загнанным в угол. Сделка в венесуэльском стиле с податливыми приспешниками так и не состоялась, несмотря на то что Трамп продлил свой дедлайн на десять дней. Он будет вынужден пойти на эскалацию непопулярной войны, которую, вероятно, предпочел бы закончить.

Turkiye (Стамбул, Турция) Трамп саркастически использует исламское выражение, угрожая Ирану, что, вероятно, разозлит мусульман по всему миру В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил с грубыми угрозами и нецензурными предупреждениями. Заявление Трампа, содержащее исламское выражение, употребленное саркастически вместе с нецензурной руганью, может вызвать негативную реакцию мусульманской аудитории, учитывая, что сейчас он воюет с мусульманской страной.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Сначала спасение, затем вульгарные угрозы В пасхальное воскресенье… прямая речь Дональда Трампа… содержала несколько крепких ругательств. В честь христианского праздника Воскресения Христова Трамп добавил: «Слава Аллаху!» Президент США, очевидно, опьянен победой. После спасения… сбитого над Ираном офицера его грубая риторика в отношении Тегерана стала еще острее. Теперь он усиливает ругательствами свой несколько раз переносившийся ультиматум Ирану… открыть Ормузский пролив грязными ругательствами. Тот факт, что удары по гражданской инфраструктуре противника считаются, в числе прочего по Женевской конвенции и Уставу ООН, военными преступлениями, видимо, не беспокоит Трампа.

Daily Mirror (Лондон, Великобритания) Дональд Трамп провоцирует священную войну, назначая последний ультиматум Ирану на пасхальный понедельник Дональд Трамп провоцирует священную войну в яростном новом ультиматуме Ирану. Война, начавшаяся с совместных ударов США и Израиля 28 февраля, унесла тысячи жизней, потрясла мировые рынки, перекрыла ключевые морские пути и раздула цены на топливо. Нет признаков ее замедления, так как Иран отвечает на продолжающиеся авиаудары атаками по всему региону.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов