Росавиация начала разработку новой модели развития Домодедово

Ведется работа над новой моделью развития Домодедово, заявил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он назвал первоочередной задачей формирование «нормальной рабочей структуры аэропорта». Часть предприятий планируется «консолидировать, объединить», уточнил господин Ядров. Другие подробности он не привел.

Летом 2025 года Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов Домодедово в доход государства. По версии ведомства, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган распоряжались предприятием в нарушение закона. В январе 2026-го ООО «Перспектива» (структура Шереметьево) купила Домодедово на торгах за 66,1 млрд руб. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко говорил, что совет директоров создаст «понятную единую структуру управления группой», а менеджмент ставит своей задачей вывод Домодедово на «безубыточность и окупаемую деятельность».

