Рэперу Offset выстрелили в ногу возле казино во Флориде

Рэпер Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) получил огнестрельное ранение в ногу возле казино в Голливуде, штат Флорида. Об этом рассказал представитель артиста изданию Pitchfork.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Offset

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Мы можем подтвердить, что Offset был ранен и сейчас находится в больнице, где получает медицинскую помощь»,— сказал собеседник издания. По его словам, состояние рэпера стабильное.

Инцидент произошел в зоне валет-паркинга отеля и казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Представитель полиции округа Семинол сообщил TMZ, что сотрудники прибыли на место незамедлительно. «Ситуация была быстро взята под контроль. Два человека задержаны. Расследование продолжается»,— уточнил он.

Offset — бывший участник хип-хоп-группы Migos, в состав которой также входили исполнители Takeoff и Quavo. Коллектив популяризировал танцевальное движение «дэб». В 2022 году Takeoff был застрелен в Хьюстоне, штат Техас, после чего группа прекратила свое существование. Offset стал развивать сольную карьеру и сотрудничать с другими исполнителями. В качестве самостоятельного артиста выпустил альбом Without Warning (2017), созданный совместно с продюсером Metro Boomin и рэпером 21 Savage. Лонгплей включили в десятку лучших Billboard 200. Первая сольная работа — альбом Father of 4 (2019) — состоялась уже после начала сотрудничества с Motown и Capital Records.