Нидерландский банк ING расторг соглашение о продаже российского бизнеса

Нидерландский банк ING сообщил о расторжении соглашения о продаже своего российского бизнеса компании Global Development JSC. В пресс-релизе указывается, что банк не видит реалистичных шансов на получение покупателем необходимых разрешений.

«Наша позиция остается неизменной: мы не видим будущего для ING в России и по-прежнему сосредоточены на прекращении нашей деятельности на российском рынке, — подчеркивается в заявлении кредитной организации. — Любой альтернативный сценарий выхода будет иметь финансовые последствия, аналогичные тем, что возникли бы при реализации ранее предложенной сделки по продаже».

Также в ING отметили, что с февраля 2022 года не заключали новых договоров с российскими клиентами, сократили масштабы операций и предприняли шаги по отделению российского бизнеса от глобальных систем ING.

ING объявил о продаже бизнеса в России в январе 2025 года. Банк указывал, что достиг соглашения с российской Global Development JSC, «принадлежащей московскому финансовому инвестору с опытом работы в сфере факторинговых услуг». По условиям сделки, Global Development должна была приобрести все акции ING Bank (Eurasia) JSC и взять на себя всю российскую офшорную деятельность и персонал. Закрытие сделки ожидалось к III кварталу.