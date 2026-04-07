Выдача розничных кредитов в марте 2026 года выросла в 1,5 раза

В марте 2026 года общий объем выданных розничных кредитов достиг 926 млрд руб., превысив прошлогодний показатель в 1,5 раза, следует из данных Frank RG. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 24%. Рост затронул все сегменты рынка — кредиты наличными, автокредитование, ипотеку и POS-кредитование.

Наибольший рост (на 48%) продемонстрировал сегмент автокредитов, объем выдач которых достиг 172 млрд руб. В количественном выражении выдачи росли схожими темпами — в марте было выдано более 111 тыс. кредитов, что на 47% выше результатов февраля. Основным драйвером роста для сегмента являются кредиты на б/у машины благодаря более низким ставкам и постепенному удорожанию новых.

Второй месяц восстанавливается сегмент кредитов наличными. По итогам марта было выдано более 2,1 млн кредитов на сумму почти 405 млрд руб., что является рекордным значением с октября 2024 года. Результат первого весеннего месяца превышает февральские показатели на 24% как в количественном, так и в денежном выражении.

Несмотря на консервативные оценки участников рынка, уверенный рост продемонстрировал и сегмент ипотеки. Объем выдачи в марте составил 326 млрд руб., превысив и показатель предыдущего месяца (на 14%), и показатель прошлого года (на 31%). Этому способствовали как рост количества ипотечных кредитов (по сравнению с февралем на 11%, до 74 тыс. шт.), так и увеличение среднего размера кредита (на 3%, до 4,4 млрд руб.).

В сегменте POS-кредитования также наметилось оживление впервые за два месяца. В марте было выдано 379 тыс. кредитов, что на 48% выше февральского результата. При этом в денежном выражении выдачи увеличились на 28%, достигнув 23,4 млрд руб.

