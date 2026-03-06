Заемные деньги проехали провал

В феврале сегмент автокредитования продемонстрировал рост впервые за последние четыре месяца. Выдачи увеличились и в количественном (до 75,6 тыс.) и в денежном (до 116 млрд руб.) выражении. При этом средний размер кредита достиг исторического максимума, превысив 1,53 млн руб. Ожидания участников рынка по поводу перспектив роста спроса в 2026 пока сдержанные, прежде всего из-за высокой полной стоимости кредита — 22–24% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Февральский рост объема автокредитования обеспечили кредиты на новые дорогие машины

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Февральский рост объема автокредитования обеспечили кредиты на новые дорогие машины

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале рынок автокредитования показал значительный рост. Объем выдачи достиг 116 млрд руб., превысив на 20% показатель января и на 38% результат февраля 2025 года. Это следует из данных Frank RG и «Автостата». Однако в значительной степени это определялось ростом среднего размера автокредита, который в минувшем месяце обновил исторический максимум, превысив 1,53 млн руб.

В количественном выражении показатели сегмента выглядели более скромно — 75,6 тыс. кредитов, что лишь на 17% выше результата января, который был самым слабым месяцем за последние пять лет.

На результаты февраля повлияла адаптация банков к новому регулированию, отмечают эксперты. С 1 января банки обязаны учитывать только официальные подтвержденные доходы заемщиков. Отчасти новые правила и привели в январе к резкому спаду выдачи, усугубляемому сезонным фактором. «К февралю банки адаптировали свои скоринговые модели под новые правила, что позволило разморозить одобрение заявок»,— констатирует руководитель направления по развитию стратегических сегментов в авторитейле финтех-компании «Баланс-Платформа» Тимур Галеев.

Позитивное влияние на рынок оказывало также снижение ключевой ставки (в середине февраля регулятор снизил ее на 0,5 процентного пункта, до 15,5%). По мнению господина Галеева, это стало «психологическим сигналом для рынка», подстегнув спрос со стороны заемщиков. Впрочем, серьезного влияния на ставки по кредитам это не оказало, хотя их постепенное снижение еще с конца прошлого года отметили в ВТБ, Т-Банке и Абсолют-банке. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе средневзвешенная ставка в целом по рынку составила 17% годовых, тогда как годом ранее превышала 23% годовых.

В отчетном месяце наибольший спрос наблюдался в сегменте кредитов на новые автомобили. Как следует из данных Frank RG, доля таких кредитов увеличилась в количественном выражении более чем на 22%, почти до 44 тыс.

Количество автокредитов на машины с пробегом выросло всего на 10%, до 32 тыс. Причем если средний размер кредита на новые автомобили сократился относительно января на 1,2%, до 1,63 млн руб., то для б/у автомобилей он вырос на 7%, до 1,4 млн руб. Однако в будущем, как считает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич, «интерес к б/у автомобилям будет расти, прежде всего в сегменте трех-пяти лет, из-за удорожания ввоза новых автомобилей».

Стоит отметить, что средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили, по данным ОКБ, в январе составила около 14% годовых, тогда как для автомобилей с пробегом превышала 23% годовых. Тем не менее средняя полная стоимость кредита (учитывает дополнительные расходы заемщиков) и для новых, и для подержанных автомобилей остается высокой — свыше 22% и свыше 24% годовых соответственно (см. “Ъ” от 13 февраля).

Поэтому пока ожидания участников рыка на 2026 год остаются сдержанными. «Ключевая ставка по-прежнему остается высокой для сегмента автокредитования, поэтому говорить о полноценном восстановлении рынка пока рано. Скорее можно отмечать отдельные признаки оживления интереса со стороны клиентов»,— отмечает руководитель направления автокредитования Т-Банка Кирилл Бакулин. По итогам года ВТБ прогнозирует рост объемов автокредитования в пределах 5%, до 1,8 трлн руб. Для «реального оживления спроса» ключевая ставка должна опуститься до 10–12,5%, считает Тимур Галеев. Однако с учетом текущего прогноза ЦБ (см. “Ъ” от 14 февраля) это случится не раньше первой половины 2027 года.

Дарья Загайнова