Экс-борец с коррупцией из Воронежа стал замначальника волгоградской полиции

Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен бывший руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) воронежского ведомства Руслан Володин. Об этом сообщили в волгоградской полиции.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Представители волгоградского главка МВД уточнили, что аналогичную должность для борьбы с нелегальной миграцией учредили во всех регионах РФ. Руслан Володин займется вопросами гражданства параллельно с региональным миграционным управлением.

После ухода господина Володина и. о. начальника УЭБиПК назначен его бывший зам полковник полиции Роман Горшков, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Воронежской области. Источники «Ъ-Черноземье», близкие к правоохранительным органам, называют господина Горшкова одним из возможных кандидатов на должность «постоянного» начальника управления.

Руслан Володин родился в Воронеже в 1979 году, службу в органах внутренних дел начал в 1996-м. В 2000 году окончил Воронежский институт МВД, после чего на протяжении 13 лет работал на оперативных и руководящих должностях. С 2013 по 2016 год возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в УЭБиПК воронежского главка, затем два года занимал пост заместителя начальника управления. В ноябре 2018 года был назначен руководителем УЭБиПК, проработал в этой должности до марта 2026 года.

О смене руководства воронежского главка МВД — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова