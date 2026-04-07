Минэнерго Казахстана: отгрузка нефти по КТК стабильна после атаки на Новороссийск

Поставки нефти по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжаются стабильно, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов. Накануне Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотников на объекты КТК в Новороссийске.

«Работа всех наших нефтяных направлений стабильная, и по КТК экспорт стабильно продолжается», — заявил господин Есимханов на брифинге (цитата по ТАСС).

По сообщениям Минобороны РФ, ВСУ в ночь на 6 апреля атаковали беспилотниками объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске. При ударе были повреждены трубопровод и сливо-наливной причал, а также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

6 апреля в Минэнерго Казахстана заявили, что казахстанское сырье транспортируется по системе магистральных нефтепроводов в штатном режиме. Там сообщили, что отслеживают ситуацию в новороссийском порту.