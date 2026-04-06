Минэнерго Казахстана: инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт нефти

Министерство энергетики Казахстана сообщило об отслеживании ситуации в новороссийском порту. В ведомстве подчеркнули, что казахстанское сырье транспортируется по системе магистральных нефтепроводов в штатном режиме.

«Министерство ... осуществляет мониторинг ситуации, связанной с инцидентом в порту Новороссийска 5 апреля, — заявили в ведомстве (цитата по "Интерфакс"). — данные события не оказали влияния на объемы экспорта казахстанской нефти».

В министерстве добавили, что «выполнение экспортных планов идет по графику».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в ночь на 6 апреля Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Обломки дронов были обнаружены на территории нескольких предприятий, есть повреждения в жилом секторе. Пострадали 10 человек.