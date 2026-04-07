На Ставрополье зарплаты в дефицитных профессиях выросли на 15–55%

Повара, пекари и кондитеры, дворники, врачи и продавцыконсультанты в Ставропольском крае получили заметный зарплатный рывок: за год медианная предлагаемая зарплата в этих дефицитных профессиях выросла от 15 до 55%, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на директора hh.ru на Юге и Черноземье Марину Качанову.

При этом доход главврачей и заведующих отделениями, наоборот, снизился, что отражает растущую конкуренцию работодателей за рядовые должности и определённые проблемы с мотивацией у руководителей медучреждений.

Основной драйвер роста — острый дефицит кадров в ряде секторов экономики. Индекс просмотров вакансий на Ставрополье в 2025 году составлял 3,0–3,9 резюме на одну позицию, тогда как «норма» равняется 4–8 откликов. В этих условиях бизнес вынужден поднимать оклады, чтобы хоть ктото откликнулся на объявление. В декабре 2025го медианная предлагаемая зарплата по региону в целом достигла 63 тыс. руб., что на 11% выше уровня декабря 2024 года, а в сферах с острым дефицитом — ещё выше.

Больше всего подорожали повара, пекари и кондитеры: их медианная зарплата выросла на 55%, до 57,5 тыс. руб. против 36,5 тыс. в марте 2025 года. Ветеринарные врачи в крае получили 143процентный прирост: с 70 тыс. до 100 тыс. руб. Дворники, продавцыконсультанты и продавцыкассиры, администраторы магазинов и торговых залов, а также врачи отметили рост на 27%, 23%, 20% и 15% соответственно. В медицине спрос особенно высок: в 2025 году на вакансии врачей в Ставрополье работодатели разместили более 750 предложений, а в системе здравоохранения региона нуждаются примерно в 1,2 тыс. специалистах.

Исключением из растущей динамики стала руководящая медицинская должность. Медианная заработная плата главврачей и заведующих отделениями сократилась на 5%: с 100 тыс. руб. в марте 2025 года до примерно 95 тыс. сегодня. Одна из причин — не только региональная ситуация, но и общероссийские тенденции: в ряде регионов СКФО, включая соседние области, наблюдается стагнация или снижение зарплат у руководителей медучреждений, тогда как кадровый голод в среде врачей и медицинских работников продолжается уже несколько лет.

Уровень дефицита кадров на Ставрополье попрежнему выше нормы: у администраторов магазинов и торговых залов индекс равен 2 резюме на вакансию, у главврачей и заведующих отделениями — 2,6, у поваров, пекарей и кондитеров, а также у врачей — 2,9, продавцовконсультантов и кассиров — 3, заведующих аптекой — 3,2, ветеринарных врачей и дворников — 3,8. Всего в крае кадровый центр «Работа России» фиксирует около 11 тыс. вакансий, из них значительная доля — на дефицитные профессии промышленности, медицины и сельского хозяйства.

Станислав Маслаков