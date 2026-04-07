Беглов: в 2026 году в Петербурге запустят заводы всех ушедших автопроизводителей

В 2026 году в Санкт-Петербурге перезапустят производство на всех автозаводах, ранее оставленных иностранными компаниями. Об этом в интервью «РИА Новостям» рассказал губернатор города Александр Беглов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, «площадка бывшего завода Toyota в Шушарах — не исключение». Он подчеркнул, что потенциал Петербурга в автопроме «в полной мере востребован страной».

«Вместе с правительством России мы последовательно перезапускаем производства на всех площадках, оставленных иностранными производителями», — сообщил Александр Беглов. Он напомнил, что в городе уже перезапущены две производственные площадки: на бывшем заводе Hyundai открылось производство «Автозавод АГР», а на бывшем заводе Nissan — «Автозавод Санкт-Петербург».

В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, принадлежащий сейчас «Автозаводу АГР», возобновит производство автомобилей полного цикла в 2026 году.