Мантуров анонсировал запуск бывшего завода GM в Санкт-Петербурге

Бывший завод General Motors (сейчас — «Автозавод АГР») в Санкт-Петербурге возобновит производство автомобилей полного цикла в 2026 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

Первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Переформатировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге — он был оставлен еще в 2015 году,— сказал господин Мантуров. — Фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу».

Ввице-премьер отметил, что в следующем году в России запустят два «брошенных» иностранными компаниями автозавода. Всего, по его словам, в стране уже работают 11 таких предприятий из 13. Перезапущенные площадки выпускают автомобили, которые «планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши».

Предприятие General Motors открылось в Санкт-Петербурге в 2008 году. GM инвестировала в его строительство $300 млн. Спустя семь лет завод был законсервирован. В 2020 году его купил концерн Hyundai для производства Kia Sportage, Hyundai Tucson и других авто. Южнокорейский концерн приостановил производство из-за трудностей с поставками комплектующих в марте 2022 года. В январе 2024 года компания «Арт-Финанс» купила 100% долей в уставном капитале Hyundai. В прошлом году предприятие переименовали в «Автомобильный завод АГР».