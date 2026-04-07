Трамп позвонил на космический корабль «Орион» и поздравил экипаж с облетом Луны

Президент США Дональд Трамп поздравил участников миссии Artemis II с успешным облетом Луны, лично позвонив на космический корабль «Орион». Он также пригласил астронавтов посетить Белый дом, передает Fox News.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку невероятно гордиться вами, — сказал американский президент. — В последнее время у нас много поводов для гордости, но нет ничего подобного тому, что сделали вы, впервые за более чем полвека достигнув и облетев Луну и побив абсолютный рекорд по расстоянию от планеты Земля».

Дональд Трамп отметил «мужество и гениальность» астронавтов. «Америка — страна-первопроходец, и четыре отважных астронавта миссии Artemis II — настоящие современные первопроходцы», — заявил президент. По его словам, в дальнейшем США планируют не только «оставить след» на поверхности Луны, но и установить на ней «постоянное присутствие», а затем — приступить к освоению Марса.

Командир корабля Рид Уайзман в ответ на вопрос господина Трампа о самом незабываемом впечатлении отметил, что команда смогла увидеть потрясающие космические пейзажи, которые до этого воочию не видел ни один человек в истории.

Запуск космического корабля «Орион» состоялся 1 апреля. Расчетная продолжительность миссии — 10 дней. Уже 4 апреля экипаж Artemis II преодолел половину пути от Земли к Луне. Сегодня космический корабль «Орион» облетел спутник. Они отдалились от Земли на исторические 406,7 тыс. км, преодолев рекорд 1970 года. Теперь экипаж «Ориона» возвращается на Землю. Дональд Трамп пригласил астронавтов позднее посетить Белый дом.

Как стало известно из проекта федерального бюджета на 2027 год, администрация президента США предлагает сократить финансирование NASA на $6 млрд. Бывший глава NASA Билл Нельсон выразил обеспокоенность перспективой сокращения бюджета агентства и предположил, что оно приведет к срыву запланированных миссий на Луну и Марс. В июле 2025-го ведомство сообщило о сокращении 20% сотрудников.