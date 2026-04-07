Космический корабль Orion возвращается на Землю после облета Луны

Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II завершил период наблюдений за Луной, сообщили в NASA. Корабль начинает обратный путь на Землю.

7 апреля в 13:25 восточного времени (21:25 мск) корабль должен преодолеть сферу гравитационного влияния Луны, отлетев от нее на 66 тыс. км, добавляют в агентстве. Ранее Orion побил рекорд дальности пилотируемого космического полета, удалившись от Земли на 406,7 тыс. км.

Президент США Дональд Трамп уже связался с космонавтами, поздравил их с облетом Луны и пригласил их в Овальный кабинет Белого дома по возвращении на Землю. «Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку по-настоящему гордиться вами»,— сказал он.

Миссия Artemis II стартовала 2 апреля с мыса Канаверал в США. Полет проходит по траектории свободного возвращения без посадки, продолжительность составит около десяти суток. Проект рассматривается как этап подготовки к возвращению человека на Луну.

