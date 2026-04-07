Nordwind не смог привлечь туристов на рейсы в КНДР

Как выяснил “Ъ”, авиакомпания Nordwind не выполнила условия субсидии на рейсы из Москвы в Пхеньян: из резервного фонда правительства перевозчик в 2025 году получил 40 млн руб. из предусмотренных 120 млн руб. По данным туроператоров, подавляющая часть туристов летала в КНДР из Владивостока рейсами Air Koryo.

По условиям субсидии перевозчик должен был выполнить десять прямых рейсов в одном направлении с июля по ноябрь 2025 года. По подсчетам “Ъ”, за этот период было выполнено пять рейсов. На сегодня, согласно Flightradar24, Nordwind выполнила девять рейсов, последний — 24 марта. Следующий перелет запланирован на 21 апреля. В Nordwind воздержались от комментариев.

Как писал “Ъ”, власти предложили российским авиакомпаниям начать летать в КНДР еще в конце 2023 года, после того как в августе того же года было возобновлено прямое авиасообщение. Рейсы через Владивосток выполняет национальный перевозчик КНДР Air Koryo. В июле 2025 года Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в столицу КНДР с разрешенной частотой два рейса в неделю. Но привлечь туристов, по оценкам “Ъ”, авиакомпании так и не удалось, а общее количество перевезенных пассажиров дипломатических рейсов остается незначительным.

