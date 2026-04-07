Поголовье КРС в Новосибирской области сократилось на 10% по итогам двух месяцев

Поголовье скота в Новосибирской области по итогам января—февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно сократилось. Это следует из отчета Новосибирскстата о социально-экономическом положении региона в первые два месяца 2026 года.

Согласно подсчетам ведомства, на конец февраля поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий снизилось на 10%, до 322,8 тыс. голов. Еще сильнее сократилось поголовье овец и коз — на 23,6%, до 111,7 тыс. Поголовье свиней упало не столь значительно — на 1%, до 338,4 тыс.

«В январе—феврале 2026 года в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 33,8 тыс. тонн, молока — 110,4 тыс. тонн, яиц — 131,5 млн штук»,— говорится также в материалах Новосибирскстата. Таким образом, производство мяса сократилось на 3,4%, молока — на 9,9%, яиц — на 6,6%.

