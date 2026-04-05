Иран кроют ультиматумами

Президент США Дональд Трамп выдвинул очередной 48-часовой ультиматум Тегерану, потребовав «заключения сделки» с Вашингтоном и открытия Ормузского пролива. В случае отказа он грозит «обрушить ад» на Иран. В ответ иранское командование пообещало «устроить ад» самой Америке. Не имея ни малейших оснований объявить о своей победе, Трамп вынужден продолжать операцию против Ирана, несущую все большие потери и риски для американских военных и союзников США в регионе. На фоне войны в Иране и нарастающих проблем в экономике США рейтинг Трампа опустился до рейтинга Байдена в его нижней точке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Новое грозное предупреждение Тегерану президент Трамп сделал 4 апреля, продолжив свою воинственную риторику в адрес Исламской Республики, которой изобиловали его обращение к нации и другие заявления всей минувшей недели.

«Помните, как я дал Ирану десять дней на заключение сделки или для открытия Ормузского пролива? Время на исходе — 48 часов до того, как весь ад обрушится на них»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Тruth Social.

АЭС «Бушер» в зоне риска АЭС «Бушер» в четвертый раз с начала операции США и Израиля 28 февраля подверглась удару с воздуха. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об этом 4 апреля. «Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников отдела физической защиты электростанции»,— говорится в Telegram-канале ОАЭИ. В организации отметили, что снаряд упал рядом с оградой АЭС, не нанес ущерба самому комплексу и не повлиял на его эксплуатацию. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не зафиксировало повышения уровня радиации после удара, а его директор Рафаэль Гросси призвал к «максимальной военной сдержанности». В свою очередь, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал журналистам о новой волне эвакуации российского персонала атомной электростанции. «Минут через 20 примерно после этого злосчастного удара автобусы двинулись со стороны станции "Бушер" в сторону ирано-армянской границы. 198 человек, если быть точными, это самая большая эвакуация»,— сказал он. Гендиректор «Росатома» отметил, что россияне вернутся на родину в течение двух-трех дней. По его словам, ситуация вокруг АЭС «Бушер» развивается по самому нежелательному прогнозу. «Вероятность риска нанесения ущерба, возможного инцидента ядерного содержания, к сожалению, только увеличивается день ото дня»,— пояснил он. АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране, первый блок которой был введен в эксплуатацию в 2011 году при содействии «Росатома». Вторая очередь строительства, которая предполагала возведение еще двух энергоблоков, приостановлена на фоне военных действий. С конца февраля «Росатом» эвакуировал уже более 400 своих сотрудников, 2 апреля Лихачев объявлял о подготовке финальной стадии эвакуации, в рамках которой Иран должны были покинуть порядка 200 человек.

В еще одном заявлении в Тruth Social Трамп сообщил, что возобновить судоходство в Ормузском проливе США могут и без сделки с Ираном. «Дайте нам чуть больше времени, и мы сможем легко открыть Ормузский пролив, забрать нефть и заработать себе состояние. «Это, наверное, стало бы фонтанирующей нефтяной скважиной для всего мира»,— добавил президент США.

А 5 апреля Трамп в той же соцсети пригрозил нанести массированный удар по мостам и объектам энергетики в Иране. «Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране, — написал он. — Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или попадете в ад. Молитесь Аллаху!».

Угрозы главы Белого дома в адрес Тегерана звучали в те дни, когда Иран добился первого реального успеха в борьбе с ВВС США, сбив в конце минувшей недели два американских самолета (F-15Е и A-10) и поразив два вертолета Black Hawk. Произошло это вскоре после заявления Трампа о том, что Иран «полностью разгромлен».

Подбитый иранскими ПВО 3 апреля штурмовик ВВС США A-10 Thunderbolt II сумел долететь до воздушного пространства Кувейта, где и потерпел крушение, пилот был спасен.

В случае с истребителем-бомбардировщиком F-15Е ситуация оказалась для США гораздо сложнее, учитывая, что самолет упал на иранской территории. Одного из пилотов удалось быстро найти и эвакуировать, однако судьба второго члена экипажа оставалась неизвестной. В развернутой спасательной операции спецназа США, проходившей в труднодоступной гористой местности, ВВС США пришлось подвергнуть территорию массированным ударам, чтобы помешать иранским военным оказаться на месте первыми.

Комментируя возникшую коллизию, мировые СМИ высказывали предположение, что, если иранской стороне удастся захватить американского пилота, это может стать поворотным моментом во всей военной операции США на Ближнем Востоке.

Как написала британская газета The Telegraph, спасение летчика может подтолкнуть США к продолжению ударов по Ирану, однако его пленение вызвало бы усиление давления на Трампа внутри США с требованиями прекратить военную операцию и договариваться с Тегераном об освобождении пилота.

Интрига вокруг летчика разрешилась для американского президента хеппи-эндом — благополучной эвакуацией летчика, что позволило Дональду Трампу 5 апреля написать длинный патетический пост о славе американского оружия, блистательной военной операции, а также об эффективных действиях всей команды Белого дома во главе с президентом и одновременно верховным главнокомандующим.

«МЫ ЕГО НАШЛИ! Мои дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США… По моему указанию вооруженные силы США направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы спасти его»,— написал Трамп. «Это момент, когда американцы, республиканцы, демократы и все остальные должны испытывать гордость и объединиться. Мы в самом деле имеем самую лучшую, самую профессиональную, самую грозную армию в мировой истории»,— написал Трамп, закончив свое послание поздравлением американцев с Пасхой, которая отмечается 5 апреля католиками и протестантами.

Однако, как сообщила телекомпания CBS, спасательная операция на первом этапе столкнулась с серьезными трудностями, в связи с чем два американских транспортных самолета оказались заблокированными и, чтобы они не достались иранцам, военное командование США приняло решение взорвать самолеты с воздуха и вместо них направить в зону операции еще три транспортника. Кроме того, иранские СМИ сообщают о том, что в ходе американской операции пострадали два вертолета Black Hawk ВВС США.

«Если США одержат еще три такие победы, они будут полностью разрушены»,— прокомментировал пост Трампа спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

На этом фоне на грозные заявления Трампа военное командование Ирана отвечает не менее воинственными выпадами, грозя «адом» самой Америке. Как сообщил командующий центральным штабом вооруженных сил Исламской Республики Али Абдоллахи, в случае новых ударов по иранской инфраструктуре перед США «откроются врата ада».

«Ожидайте более решительных, широкомасштабных и разрушительных действий»,— продолжил тему представитель иранского генштаба Эбрахим Зольфакари. По его словам, у США и Израиля сложилось неверное представление о военной мощи и технике, которой обладает Иран. «Не думайте, что вы уничтожили наши центры производства стратегических ракет, наши дальнобойные и высокоточные наступательные беспилотники, наши современные системы противовоздушной и радиоэлектронной борьбы или наше специальное оборудование»,— отметил Зольфакари, подчеркнув, что война продолжится «до полного унижения, несомненного раскаяния и капитуляции врага».

«Американцы сейчас ищут достойный выход из войны, но мы не оставим их в покое, пока не отомстим за все, что они сделали. Каждый раз, когда Трамп выступает с заявлением, он лишь яснее показывает всему миру, насколько он унижен»,— заявил представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи, заверивший, что США «не получат права на проход через Ормузский пролив ни при каких условиях».

Подтверждением того, что Тегеран не намерен ограничиваться риторикой и готов наносить удары по интересам США и их союзникам, стала иранская атака на крупнейший газовый комплекс ОАЭ Habshan, повлекшая остановку его работы и человеческие жертвы.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции Ирана объявил своими «законными военными целями» американские дата-центры в Персидском заливе. В список объектов для иранских ударов попали 18 американских высокотехнологичных компаний-гигантов, включая Microsoft, Google, Apple, Oracle, Intel, Cisco, Nvidia. Атаки на дата-центры вызывают масштабные сбои в работе банков, платежных систем, облачных платформ. Напомним, что стоимость одного крупного дата-центра оценивается в $6 млрд.

На этом фоне рейтинг одобрения Трампа опустился до 38% — самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Как показал последний опрос компании ISPOS и агентства Reuters, это почти соответствует самому низкому рейтингу его предшественника президента Байдена, достигавшему 35%.

Сергей Строкань