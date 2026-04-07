Мэр Арамили призвала власти Екатеринбурга усилить очистку Исети на Химмаше

Проводить работы по очистке Арамильского пруда «бесполезно», пока в Екатеринбурге не будет решен вопрос с водой «соответствующего качества», которая поступает через реку Исеть с микрорайона Химмаш, рассказала в интервью «Ъ-Урал» мэр Арамили Марина Мишарина. По ее словам, городской водоем обмечал и заилился, в связи с чем власти планировали заявиться в специальную программу для выделения средств на очистку, однако вначале работы должны пройти в столице Среднего Урала.

Храм Святой Троицы у Арамильского пруда

«Ситуация постепенно улучшается, раньше не редко наблюдали массовую гибель рыбы, сейчас это отчасти ушло в прошлое. Мы, со своей стороны, пока только можем чистить береговую линию от мусора, что ежегодно и делаем силами волонтеров и наших детей»,— сказала Марина Мишарина.

Ранее, в 2024 году, сообщество UrbanGreen опубликовало отчет, в котором говорилось, что уровень загрязнений Исети в Екатеринбурге превышает норму в пять раз. «Данные мониторинга системы "Буян" свидетельствуют о наличии избытка биогенных веществ на участке реки, что вызывает развитие одноклеточных водорослей, повышение мутности и трофного индекса водоема»,— пояснили в документе. В феврале 2025 года мэр Алексей Орлов заверил, что администрация подготовила предложения по очистке Исети для их отправки «во все программы».

Василий Алексеев