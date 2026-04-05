«Мы должны стремиться к красоте»

Город-спутник Екатеринбурга Арамиль — один из старейших населенных пунктов Екатеринбургской агломерации. Сегодня в городском округе работают крупные предприятия по ремонту авиатехники, строят 76,6 тыс. кв. м жилья комфорт-класса и привлекают инвесторов из КНР, однако дальнейшее развития территории может ограничить ее малая площадь, считает глава города Марина Мишарина. В интервью «Ъ-Урал» она рассказала, что перед расширением границ власти намерены полностью обновить сферу ЖКХ, устранить брошенные предприятия и запустить кампус для выпуска специалистов в сфере авиастроения.



— Среди 14 муниципалитетов Екатеринбургской агломерации Арамиль входит в пятерку территорий с наибольшим ростом численности населения. Чем город привлекает к себе жителей и гостей?

— Главное преимущество города — его компактность. Мы сделали упор на создание инфраструктуры для детей, чтобы все учреждения для развития талантов ребят находились в шаговой доступности, и число секций, кружков, образовательных организаций только увеличивалось. В результате это стало одним из мощных факторов, благодаря которым ежегодный прирост рождаемости в Арамили составляет 10-15% — мы на первом месте в Свердловской области по этому показателю.

Предприятия и строительство

— Значимый вклад в увеличение населения вносят наши крупнейшие предприятия — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и «ОДК-Сервис», которые привлекают сотрудников в город. Это вызывает большой интерес у застройщиков, в том же УЗГА им сразу сказали, что приобретут около 800 квартир для своих работников, так как людям удобнее жить и ездить на работу здесь, чем из Екатеринбурга.

Уже в 2027 году начнется реализация проектов комплексного развития территории (КРТ) на двух площадках. На 8,3 га левобережья города девелопер вложит около 1 млрд руб. в строительство 76,6 тыс. кв. м жилья для 2,5 тыс. человек. Высота домов не будет превышать восемь этажей — мы нацелены не на эконом, а на комфорт-класс.

Второй проект КРТ реализуем в поселке Светлый — там застройщик возведет трехэтажные дома общей площадью 64,9 тыс. кв. м для 1,3 тыс. человек на территории в 10 га около леса, сейчас такой тренд идет в Москве. Как только работы будут закончены, жильцы будут обеспечены сразу всем: школой, садиком для 150 ребят, физкультурно-оздоровительным учреждением и культурно-досуговым комплексом (КДК) «Виктория», к ремонту которого мы приступили в этом году.

Благоустройство

— Для комфортного проживания в Арамили за несколько лет обновили всю территорию около храма Святой Троицы в центре города, пешеходный мост через пруд и более 10 дворов. В этом году проведем работы в еще трех дворах, спрашиваю у жителей, кому нужны детские площадки? Поступила только одна заявка, поэтому приходится искать самим, так как необустроенных дворов практически не осталось. Мы сразу договариваемся с жителями, что детскую площадку ставит муниципалитет, а обязанность по ее содержанию ложится на них. Видим, что отношение к объектам совсем другое — их не портят, ухаживают и следят за состоянием.

В ближайшие пять лет продолжим расширять площадь благоустроенных пространств — обновим территорию парка культуры и отдыха за 110 млн руб., где будет КРТ, парка «Авиатор» в микрорайоне Гарнизон за 86 млн руб. и суконной фабрики за 140-150 млн руб. Все объекты будут созданы под круглогодичный отдых жителей и гостей.

Медицина

— Жители округа в любой момент могут воспользоваться услугами фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поскольку ими покрыта вся территория муниципалитета, с 2025 в городе работает детская поликлиника на 450 мест с современным оборудованием и детским бассейном для лечения деток от трех лет, включая с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Недавно заявились в программу скорой помощи и планируем сделать вертолетную площадку, чтобы при экстренных случаях перевозить ребят в больницу №9 Екатеринбурга.

— Как власти обеспечивают достаточное число мест в школах при значительном росте числа жителей округа?

— В городе работают современная школа №4 на 1 тыс. мест, открытая в 2020 году после реконструкции, и №1 в здании 1976 года постройки, однако их крайне не хватает для 2,8 тыс. детей, которые сегодня живут в Арамили. Обсуждали проблему с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, после разговора с ним правительство региона выпустило постановление, по которому мы в приоритете на строительство. В 2026 году начнем проектирование нового здания школы №1 за 3,5 млрд руб. и приступим к реализации проекта. Строительство займет три года, после открытия объект сможет вместить 1,5 тыс. учеников.

— Среди приоритетных задач перед избранием на пост мэра вы отмечали модернизацию коммунальной инфраструктуры из-за «высокого износа» объектов. Как идет работа по ее выполнению?

— Я хочу сделать компактный город-сад для всех, и полное обновление сферы ЖКХ для меня — задача №1. С начала моей работы главой мы обследовали все сети по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и разработали новую инвестиционную программу, остается подготовить ее финансовую модель и начать реализацию проекта по обновлению сетей, без которого невозможно дальнейшее развитие территории.

Наименьший износ на сегодня у сетей теплоснабжения — примерно 40-50%. Мы давно избавились от угольных котельных. В округе работают девять газовых, в этом году завершим строительство двух и сделаем еще по одной в 2027-м и в 2028-м. Одновременно будем модернизировать старое оборудование и за три года полностью закроем вопрос с теплоснабжением — все это обойдется в 429 млн руб.

По водоснабжению ситуация хуже, там износ около 60-70%, однако уже в этом году начнем обновлять инфраструктуру и снизим показатель до 53%, что обойдется в 500 млн руб. Вопрос с водоотведением был частично закрыт в 2025 году после ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений за 1,9 млрд руб. производительностью 5 тыс. куб. м. в сутки.

— Мероприятия в сфере ЖКХ и благоустройству отражаются на численности сотрудников и производительности местных предприятий?

— Производительность в 2025 году по сравнению с 2024-ым увеличилась на 10-15%. У нас есть совет директоров промышленных предприятий. Узнаем от них про риски снижения динамики, ввода четырехдневной рабочей недели — пока такого нет. Единственное, о чем говорят руководители, это о неуплате со стороны их покупателей и задержках поступления средств на 60-90 дней. Им необходимо кредитоваться, чтобы покрывать кассовый разрыв — в этом есть проблема, однако они используют свои отложенные деньги и сохраняют заданные темпы. За последние годы в округе не закрылось ни одно предприятие, все работают и расширяют штат сотрудников.

— Как в округе реализуют задачу стратегии развития Арамили по созданию 1,5 тыс. новых рабочих мест в 2017-2030 годы?

— Мы уже создали 750 рабочих мест, остается еще 50%. Большая часть потребности в персонале идет от градообразующих УЗГА, ВМП и «ОДК-Сервис», там постоянно требуются сотрудники. Средняя заработная плата на производствах города давно превысила 86 тыс. руб., и мы конкурируем по показателю с Екатеринбургом. Если раньше был риск оттока населения в развивающийся мегаполис, то сегодня его нет. Предприятия заключают соглашения, чтобы их работники могли бесплатно ходить в бассейны, спортзалы, совместно проводить досуг за игрой в футбол, волейбол. Автобусы наоборот стали возить людей из Екатеринбурга и многих других муниципалитетов на работу к нам.

Закрывает дефицит специалистов в сфере самолетостроения и наш колледж, однако он вмещает всего 250 человек, что недостаточно для динамичного развития отрасли. Недавно училище выступило с предложением о реконструкции здания — сделать первый в Свердловской области кампус по выпуску кадров для самолетостроения: конструктов и ремонтников двигателей. Ближайшие аналогичные заведения работают только в Перми и Челябинске. Активно ведем совещания по реализации этого масштабного проекта с компанией «Инфратех Концессии» — дочерней организацией «Ростеха».

— Какие объекты планируется включить в проект кампуса?

— Здание будет в три или четыре этажа. На первом планируется разместить большие мастерские и установить двигатель от самолета в разрезе, чтобы студенты видели наяву, из чего он состоит и как собирается. На других этажах оборудуют лаборатории и спортивный зал. Проект будет включать здание общежития — как для учащихся, так и для педагогов, которых мы будем привлекать из других городов.

Кампус позволит увеличить число обучающихся в один сезон до 750 ребят. Мы заключили дорожную карту с «Инфратех Концессии», как будем действовать в реализации проекта, разработали им техническое задание и схему земельного участка. Проект очень значим. Не хочу, чтобы наши дети уезжали в тот же Екатеринбург. Когда у нас строится новое жилье, и есть возможность получить востребованную профессию.

— На территории округа сразу планировались новые дома «комфорт-класса», или были варианты по строительству «человейников»?

— Были компании, которые хотели прийти и настроить здесь панельки, как в 1990-е. Я сразу сказала «нет», поскольку хочется, чтобы люди работали и жили в комфорте. Мы должны стремиться к красоте. Поэтому отдел архитектуры администрации прописал градостроительные параметры, как у тех же «Брусники», «Атомстройкомплекса» и других девелоперов, которые строят комфортное жилье.

— Вы не столкнулись с критикой от жителей из-за планов по реализации проектов КРТ?

— Я всю жизнь прожила в городе, меня знают, и непонимания не возникло. Наоборот, все рады предстоящим стройкам. Мне задавали вопросы про нагрузку на коммуникации, дороги, школы и детские сады из-за увеличения населения, и все это детально обсудили с жителями.

Мы прописали застройщику, что со строительством домов он должен поменять все сети, чтобы появление новых объектов не влияло на существующие здания. И девелопер пошел на это. В детских садах и школе останутся свободные места, потому что после расселения ветхого, аварийного жилья люди переехали в другие районы, и нагрузка на учреждения останется прежней, когда в них начнут ходить дети новых жильцов.

Транспортный поток разгрузит объездная дорога, которая пройдет с Арамильского тракта к району «Солид», где расположена большая промышленная зона. Сегодня весь большегрузный транспорт едет через ул. Рабочая, около которой находится школа №4, и новая дорога нас просто спасет, потому что большинство автомобилей будет выезжать на другие трассы без заезда в город. Ее проектирование точно займет год, после всех процедур сразу начнутся строительные работы, которые будут стоить около 500 млн руб.

— Общественный транспорт Арамили справляется с действующей загрузкой?

— В округе работают внутримуниципальные маршруты № 01 и № 02, и нареканий к ним нет. В 2026 году мы получили дотацию в 26 млн руб. и держим стоимость проезда в 28 руб. Недавно участвовали в программе Министерства транспорта РФ и полностью поменяли весь автобусный парк. Единственное, есть необходимость подкорректировать расписание — всегда же хочется выйти на остановку, и чтобы сразу прибыл автобус. Стремимся к этому, разговаривали со школьными советами, и автобусы стали ездить прямо по расписанию детей.

К межмуниципальным маршрутам, которые соединяют Арамиль с Екатеринбургом и другими территориями, есть нарекания от жителей, основные — несоблюдение расписания и старый транспорт в неприглядном состоянии. За это уже отвечает министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. В феврале встретилась с главой ведомства Денисом Чегаевым, договорились, что перевозчики заявятся в программу Министерства промышленности и торговли РФ для получения субсидии на покупку новых автобусов и обновление до 50% подвижного состава.

— В предвыборной программе вы говорили о плане по созданию конкурентоспособного туристического кластера в Арамили. Открытие каких новых объектов он предусматривает?

— Ключевые объекты туризма в городе — это музей в здании бывшей суконной фабрики, который на протяжении четырех-пяти лет выигрывает гранты Фонда Потанина за организацию «НитиФеста» и других современных мероприятий, и «Парк сказов».

В этом году мы подали заявку в департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона для выделения 86 млн руб. на обновление туристско-информационного центра. В рамках проекта будет благоустройство территории вокруг него, обновление лавочек, навигации и люков под туркод Арамили, который мы разработали два года назад. Бизнес, в свою очередь, расширяет число направлений, «Парк Сказов» планируют в 2026 году заняться детскими лагерями на территории.

Рассчитываем привлечь в качестве инвесторов для туристических проектов партнеров из Китая, и в целом к другим направлениям — по промышленному кластеру, социальной сфере. Недавно в КНР съездил мой заместитель Ольга Суворова, хотим сделать программу, чтобы дети двух стран могли общаться онлайн и узнавали культуру друг друга. Мы же дружеские страны, и это надо развивать. Я сама в 2025 году была в Китае и встречалась с их мэрами, посетила три города. Есть чему поучиться, у них развитые массовые технологии, и хочется применить их в нашем округе.

— Какие именно?

— Меня восхитила сфера ЖКХ в КНР: была на очистных сооружениях и на мусороперерабатывающем заводе, которые у них есть в каждом городе. Предприятие, где была я, обрабатывает около 2 тыс. тонн мусора в день, но нужно понимать, что отходы туда поступают сразу отсортированные, у людей уже сформировалась такая культура. Весь мусор на линии отсматривают роботы и компонуют каждый в зависимости от вида. Пластик они прессуют и делают таблетки, из которых производят нити и синтетику, органику они используют в качестве удобрений, строительный мусор шинкуют и превращают в мелкую крошку для ремонта дорог.

У нас тоже есть проблема, что шины некуда девать, как вариант ее решения — создание завода по их переработке совместно с инвесторами из КНР. У нас есть опыт сотрудничества, обсуждаем площадки для реализации общих проектов.

— Планам не помешает малая площадь муниципалитета?

— Партнеры из КНР делают предприятия с огромными объемами производства, им надо по 10-30 га, которых у нас нет физически. Сейчас разговариваем с Министерством сельского хозяйства РФ по поводу нескольких участков в 50-60 га на территории округа, которые не используются, чтобы вывести их из сельскохозяйственного оборота. Максимум, что мы можем на них разместить — три-четыре огромных предприятия, после чего Арамиль закроется в рамках существующих объектов, которые останется только модернизировать. Можно выводить и городские леса, но на них возможно только индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), промышленные предприятия не разместишь.

— Рассматриваете вариант по увеличению площади муниципалитета?

— Размер округа сдерживает его развитие, но вначале надо решить проблемы здесь, а потом прирезать земельные участки. Сделаем упор на модернизацию и перепрофилирование на новый лад уже существующих предприятий. Много объектов, которые находятся в частной собственности и никак не используются. Вот такие мы с 2025 года стали включать в специальный реестр и разговаривать с собственниками, предлагать инвесторов, чтобы они могли купить территории и начать создание своих производств. Добавим в этом году в перечень площадку хлебного завода, там старые здания и железнодорожные пути, которые никак не используются, занимают около 2 га, которые надо включать в работу.

— У властей округа ранее был успешный опыт по оживлению территорий с заброшенными объектами?

— В 2024 году в поселке Светлый был мукомольный завод на территории в 25 га, который давно завалился, и его владелец пытался продать площадку на протяжении 15-20 лет, и никак не мог, поскольку просил очень много. В администрацию приехали представители Московского трубного завода и Жуковского машиностроительного завода, узнавали все про территорию и договорились о встрече с владельцем. Было много споров, но нашли компромисс, пришли к результату — новые хозяева в течение года все там снесли и приступили к строительству завода «Трубник».

Я считаю, что со всеми возможно договориться, просто нужно понимать методы: либо положительные, либо отрицательные. Человек же сам выбирает путь, как ему лучше, а территорию в любом случае надо развивать.

— Когда вопрос об увеличении площади округа может встать на повестку дня?

— В тот момент, когда приведем в порядок всю территорию и разовьем ее — лет через 10. В любом случае расширение будет необходимо, и будем решать этот вопрос вместе с Сысертским районом и Екатеринбургом, чьи участки придется прирезать.

— С учетом планируемых проектов в сфере туризма и благоустройства в Арамили, как власти снижают негативное воздействие предприятий и транспортного трафика на окружающую среду?

— Ежегодно все показатели по загрязнению в округе снижаются, у нас работают очень дисциплинированные предприятия. Единственное — проблемы испытывает водохранилище, оно обмельчало и все заилилось.

Мы уже говорили с министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и хотели войти в программу по очистке, но все понимаем, что вода соответствующего качества идет с микрорайона Химмаш Екатеринбурга. Пока там не будет решен вопрос, здесь чистить будет бесполезно. Ситуация постепенно улучшается, раньше не редко наблюдали массовую гибель рыбы, сейчас это от части ушло в прошлое. Мы, со своей стороны, пока только можем чистить береговую линию от мусора, что ежегодно и делаем силами волонтеров и наших детей.

— В ближайшей перспективе возможно обустройство набережной вдоль реки Арамилка, о которой говорится в стратегии развития округа до 2030 года?

— Мы уже сделали благоустройство у храма Святой Троицы около реки, сейчас в приоритете уже запланированные три масштабных проекта по благоустройству. Если продолжать делать набережную вдоль Арамилки, это будет объект с самыми большими затратами. Получится очень красиво, вопросов нет, но на эти же средства можно сделать несколько территорий в разных местах округа, чтобы ими могли воспользоваться в каждой точке муниципалитета, а не только в одной, куда смогут дойти далеко не все, будь она хоть 10 км в длину. Я все-таки за экономичность и реализацию большего числа проектов за эти же средства.

— После благоустройства пространства около здания бывшей суконной фабрики, планируется ли обновить сам объект 1900 года постройки?

— Суконную фабрику приватизировали в 1990-х годах, она до сих пор принадлежит физическому лицу. С удовольствием бы взяла это здание в муниципальную собственность, на этом предприятии работала еще моя мама, заместитель губернатора Дмитрий Ионин говорил о перспективе развития в нем направления креативных индустрий. Оно большое, общая площадь составляет 25 тыс. кв. м, в годы Великой Отечественной войне там изготавливали каждую четвертую шинель.

Собственник сейчас продает это здание, мы ведем переговоры с ним и инвесторами. Если дадут деньги, мы сразу выкупим его и начинаем реализацию проектов по созданию индустриального парка, промышленного кластера, и территория получит еще большее развитие.

— Проекты, которые реализуют власти, позволят увеличить среднюю продолжительность жизни в городе до заявленных в стратегии 76 лет к 2030 году?

— Средняя продолжительность жизни сейчас составляет 67 лет, и остается два момента, которые нам надо доработать — активный образ жизни и правильное питание. У меня второе высшее образование «психолог», и знаю, что большая часть людей умирает практически сразу после выхода на пенсию, поскольку становятся неактивными, поэтому их надо вовлекать в общественную жизнь. У нас создан совет ветеранов при главе, и его члены участвуют во всем: в лыжных гонках, ходят в бассейн, создаем спортивные площадки по их запросу. Не отказываемся от этого поколения, а работам с ним.

Неправильным питанием и отсутствием спорта по большей части страдает молодежь, которая уже в своем возрасте мучается от давления и сердечных заболевании. Все уткнулись в телефоны, на воздухе толком не бывают — мы это прекрасно понимаем, поэтому усиленно работаем с ребятами. В городе бесплатно работают секции по плаванию, футболу, хоккею, борьбе, кикбоксингу. Около 70% детей заняты в учреждениях дополнительного образования, этот показатель растет.

Сейчас нам обсчитывают новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который жизненно необходим для города, чтобы по максимуму вовлечь детей и взрослых в спорт. В здании будут все виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол, бассейн, тренажерные залы, что значительно разгрузит существующий спортивный зал и бассейн «Дельфин» в городе, в которых давно недостаточно мест.

В других направлениях мы сделали все для благополучия жителей — обновили ЖКХ, улучшили экологическую ситуацию и реализуем масштабные проекты благоустройства, которые положительно отразятся на населении. Все инфаркты идут от проблем с неравной системы, а когда жителей окружает прекрасное и красивое, сразу другое настроение.

— В декабре 2025 года было ровно 30 лет, как Арамиль вышла из состава Сысертского района. Решение думы, с учетом сегодняшних проблем с площадью, было правильным?

— Конечно, когда населенный пункт существовал в составе Сысертского района, он был дотационным, и не имел перспектив развития. Сегодня мы самостоятельный муниципалитет, который расставляет приоритеты и имеет бюджет на их реализацию. И низкий поклон тем депутатам и главе, которые решились стать самодостаточными. Мы встречались года три назад с ними всеми, кто участвовал в этих событиях. Они рассказывали, что поначалу было тяжело, ходили по предприятиям и приглашали их открыться на территории, и все эти трудности были преодолены. Как бы не было сложно на первых парах, зависеть от кого-либо гораздо тяжелее, чем самому отвечать за собственное развитие.

— Вас устраивает включение Арамили в состав Екатеринбургской агломерации?

— В рамках агломерации мы проектируем новые скважины в Арамили, поскольку город растет и необходимо стабильное водоснабжение, продумываем создание новой железнодорожной станции на ул. Новая непосредственно в самом городе, которая значительно облегчит путь жителей до Екатеринбурга и обратно, и совместно планируем строительство объездной дороги и новых очистных сооружений.

Все эти проекты проще реализовать в агломерации, выносишь на общее заседание глав, и вопросы сразу решаются. В рамках объединения мы можем презентовать уже готовые проекты губернатору и получить нужное финансирование.

— На ваш взгляд, агломерация действенный инструмент для развития города-спутника? Некоторые мэры высказывают сомнения в эффективности объединения.

— К каждому инструменту надо подходить с умом, лично для меня он эффективен. Если хочется финансирования, так сделай проект и презентуй его, отстаивай свое мнение и верность позиции. Конечно, это определенная работа, но без нее никто никому денег не даст. Есть определенные ограничения, что мы из-за членства в агломерации не можем участвовать в некоторых проектах по благоустройству и в ряде конкурсов, но по сравнению с преимуществами объединения и эффектами от него, они перекрывают эти недостатки. Не вижу проблем. Нам просто надо со всеми контактировать, разговаривать и отстаивать свои позиции. Работать, и все будет.

Беседовал Василий Алексеев

Арамильский городской округ Муниципальное образование Свердловской области. Площадь округа составляет 21,82 кв. км. Численность населения на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 23,9 тыс. человек. Расстояние от центра Екатеринбурга до Арамили — 29 км. В состав городского округа входят три населенных пункта, включая административный центр. Ведущими предприятиями территории являются Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), ВМП и «ОДК-Сервис». Доходы бюджета Арамили на 2026 год, согласно данным местной думы, планируются в объеме 1 млрд 802,2 млн руб., расходы — 1 млрд 845,1 млн руб.