За шесть часов над Россией сбили 14 беспилотников

Силы противовоздушной обороны с 14:00 по 20:00 мск сбили 14 беспилотников ВСУ над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью — семь дронов. Шесть беспилотников сбили над Воронежской областью, один — над Курской.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повреждениях в семи муниципалитетах после налета БПЛА. В селе Борисовка Волоконовского округа беспилотник ударил по машине скорой помощи. Пострадали два фельдшера и водитель. В других районах повреждения получили жилые дома, административные здания и автомобили. Губернаторы Курской и Воронежской областей о последствиях налета не сообщали.