Наводнение в Дагестане нанесло ущерб 15,5 тысячам жителей республики

Обрушавшаяся на Дагестан непогода причинила ущерб 15,5 тыс. жителей республики. Все они имеют право на материальную помощь от властей. Об этом сообщает «Вести» со ссылкой на данные главы региона Сергея Меликова.

Глава республики добавил, что власти должны постараться оптимизировать количество документов для того, чтобы пострадавшие получали помощь быстрее.

27 и 28 марта регион столкнулся с сильными дождями, которые привели к разрушению берегов рек, перебоям в электроснабжении из-за затопления подстанций, а также к обрушению двух железнодорожных и одного пешеходного мостов.

Под натиском ливней Дагестан вновь оказался 4 и 5 апреля. В результате затопления домов и электроподстанций в нескольких муниципалитетах региона произошли оползни и сход селей. Есть погибшие.

Наталья Белоштейн