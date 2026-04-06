В Кремле не исключили причастности Киева к попыткам перекрыть поставки российского газа в Венгрию. Ранее власти Сербии заявили о предотвращении попытки подрыва газопровода, идущего в соседнее государство. Венгерская оппозиция обвиняет премьера Виктора Орбана в попытках повлиять таким образом на ход предстоящих парламентских выборов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация действительно может обостриться.

В Сербии 5 апреля 2026 года полиция и военные предотвратили взрыв на газопроводе «Балканский поток» — сухопутном продолжении «Турецкого потока». По нему российский газ поступает в Венгрию. Взрывчатка обнаружена в нескольких сотнях метров от трассы. Вроде бы задержан некий иностранный гражданин с боевым опытом. Негативных последствий удалось избежать, потому что власти получили соответствующее предупреждение заранее. Это самое странное в этой истории.

Неужели горе-террористы в последний момент не справились с муками совести или же испугались последствий? Более того, они даже не смогли заложить взрывчатку — ее нашли в нескольких сотнях метров от стратегического объекта. Впрочем, возможно, они готовились, но не успели. В итоге труба осталась целой и невредимой — газоснабжение ни Сербии, ни Венгрии никоим образом не нарушено. Тем не менее официальный Будапешт обвинил во всем Украину. Мол, это часть их планомерных действий по подрыву не только российской энергетической инфраструктуры, но и стран ей не то чтобы союзных, но прагматичных, — которые против санкций.

Между тем лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обвинил Виктора Орбана в «нагнетании паники» при участии «советников из России». К слову, в Кремле лишь допустили участие украинцев в этой истории, но воздержались от прямых обвинений. В Киеве все это отрицают. До выборов в Венгрии остается уже меньше недели. Как и предполагалось, обстановка имеет тенденцию к обострению. Опросы по-прежнему предрекают поражение партии действующего премьер-министра. В обществе и среди политиков есть опасения, что в случае неблагоприятного для себя исхода, Виктор Орбан не признает итоги голосования. Чрезвычайное положение или атаки террористов — хороший повод это сделать. Справедливости ради стоит отметить, что руководство ЕС, конечно, прямо не выступает против действующего главы правительства, но серьезно от него устало, скажем так.

Что касается Украины, Владимир Зеленский не стесняется в оценках лидера соседнего государства. Нефтепровод «Дружба» по-прежнему не работает, а Орбан блокирует жизненно важный для Украины пакет финансовой помощи. В любом случае в Европе грядут большие перемены. Венгерские выборы — лишь часть болезненного процесса, который должен неминуемо привести к восстановлению нормальности. Если все оставить так как есть, масштабного кризиса точно не избежать.

Дмитрий Дризе