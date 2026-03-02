В Тамбове выставили на аукцион право КРТ микрорайона «Волжский» за 260 млн

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» объявило повторный аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории первого этапа микрорайона «Волжский» в Тамбове. Это следует из данных портала ГИС «Торги».

Речь идет о площадке в границах 32 земельных участков общей площадью 179,1 тыс. кв. м. Начальная цена права заключения договора КРТ установлена в размере 260,1 млн руб. Размер задатка для участия в торгах составляет 10% от начальной цены — 26 млн руб. Шаг аукциона определен в 2,6 млн руб.

По данным ГИС Торгов, это вторая попытка реализовать проблемный участок: прошлые торги завершились в феврале без заявок.

В рамках проекта на указанной территории должно быть построено не менее 82 тыс. кв. м жилья. В соответствии с условиями договора инвестор обязан до 31 декабря 2032 года с момента его заключения возвести 16 семиэтажных и 10 девятиэтажных жилых домов, четыре котельные, проложить коммунальные сети, а также создать улично-дорожную сеть с парковками и пешеходными дорожками. Отдельные требования касаются благоустройства придомовых территорий. Предполагается асфальтовое покрытие проезжей части, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установа светильников, а также оборудование спортивно-досуговых площадок.

В течение двух месяцев с даты подписания договора победитель обязан подготовить и представить на согласование соглашение, содержащее график мероприятий по реализации проекта. Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится со 2 марта по 1 апреля 2026 года. Победителю аукциона земельные участки будут предоставлены в субаренду.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ноябре прошлого года в Тамбове было выставлено на аукцион право аренды земельного участка на улице Волжской, 44. На земле площадью в 0,5 га также находилось здание — 6 тыс. кв. м. Разрешенный вид использования — малоэтажная жилая застройка. Начальная стоимость лота — 47,5 млн руб.

Анна Швечикова