Цифра контролирует рынок

По итогам минувшего года спрос на внедрение цифровых решений в новые дома вырос в Ставропольском крае в три раза. Речь идет об установке домофонных панелей, видеонаблюдения, умных счетчиков и других устройств, позволяющих контролировать системы жизнеобеспечения жилого дома практически без участия человека. По словам экспертов, наличие цифровых технологий является конкурентным преимуществом застройщиков на растущем рынке жилья. В управляющих организациях отмечают удобство взаимодействия с жителями, а также стабильность собираемости коммунальных платежей.

В Ставропольском крае по итогам 2025 года в три раза вырос спрос на внедрение застройщиками цифровых решений в новые дома. Такие данные исследования публикует МТС. Согласно аналитикам компании, на Ставрополье активно внедряются IoT технологии, которые позволяют устройствам взаимодействовать друг с другом без участия человека. Наиболее востребованы такие решения в сфере ЖКХ.

ЖКХ в цифре

Согласно данным исследования, 55% от общего количества IoT-устройств в Ставрополье — датчики для мониторинга воды, умные счетчики и другие устройства, которые используются в сфере ЖКХ. Такие решения, по мнению экспертов, упрощают передачу показаний приборов учета, помогают фиксировать все случаи отключения электропитания и воды, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать работу сетей.

Напомним, в июле прошлого года правительство России утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Документ, по мнению его разработчиков, позволит синхронизировать усилия органов власти, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения по развитию этого направления.

«В России постепенно расширяется практика внедрения современных решений в жилищно-коммунальном секторе. Задачами концепции является разработка единых подходов в этой сфере, дальнейшее развитие рынка российских цифровых решений. Также в концепции поставлены цели повышения комфортности жизни в умных многоквартирных домах за счет применения современных технологий»,— говорится в пояснительной записке к постановлению.

Преимущество в конкурентной борьбе

По итогам 2025 года объем жилищного строительства в Ставропольском крае вырос на 8% и достиг 1,9 млн кв. м. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Macon. Как ранее писал «Ъ-Кавказ» со ссылкой на соучредителя Kronung Group Филиппа Шраге, спрос на первичном рынке жилья в Ставропольском крае в 2025 году и в начале 2026-го сохраняется, но меняется по качеству. «Покупатели стали осторожнее, дольше принимают решения и гораздо внимательнее считают ежемесячную нагрузку. Основной объем сделок по-прежнему обеспечивают льготные ипотечные программы, прежде всего семейная ипотека. Спрос смещается в сторону более компактного и функционального жилья, где проще удерживать платеж в комфортных пределах»,— объясняет эксперт.

По данным минстроя Ставропольского края, средняя рыночная цена за квадратный метр жилья в Ставрополе на первый квартал 2026 года составляет 98,4 тыс. руб. По данным Северо-Кавказстата, средняя стоимость квадратного метра на рынке Ставропольского края — 107,9 тыс. руб.

По словам экспертов Северо-Кавказского федерального университета, рынок недвижимости Ставрополья в настоящее время переходит к зрелой фазе, где доминирует вторичка за счет гибких цен и торга, а новостройки зависят от ипотеки. «На Ставрополье миграционный приток остается ключевым драйвером. Люди переезжают в край из других территорий РФ за климатом, качеством жизни и инфраструктурой, что поддерживает спрос на жилье. В 2026 году рост цен замедлится, поскольку рынок ориентируется на реальные нужды, а не спекуляции. Сильные локации с развитой экономикой увидят умеренное подорожание качественных объектов на 5–10%, слабые зоны стагнируют»,— комментирует кандидат экономических наук и доцент СКФУ Елена Золотова.

Основатель консалтингового бюро «Жилин.Эксперт» Александр Жилин считает, что в условиях высокой конкуренции в массовом сегменте, умные технологии становятся «маст-хэвом», который выделяет строительный проект и защищает его на сложном рынке не только физически, но и финансово.

«Для застройщика внедрение IT-решений — это эффективный способ ускорить реализацию лотов и обосновать высокую ценность за счет принципиально иного качества среды»,— говорит господин Жилин.

По данным цифровой экосистемы МТС, растущий спрос на цифровые решения в строительной сфере связан как с общей трансформацией отрасли ЖКХ, так и с высокой конкуренцией на рынке жилья. Застройщики активно внедряют решения интернета вещей – умные счетчики и датчики, а также умное видеонаблюдение, домофоны и др. Это дает им новые преимущества в отрасли. «Сегодня рынок жилья Ставрополья активно развивается, предложений много. Покупателям новостроек уже недостаточно просто квартиры в хорошем районе со свежим ремонтом. Покупатели голосуют рублем за развитую инфраструктуру, безопасность и бытовой комфорт»,— говорит директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

По его словам, использование видеонаблюдения, в том числе интеллектуального, а также — домофонных панелей с видеонаблюдением и удаленным к ним доступом, в разы повышает безопасность жильцов и домового имущества. «Второе самое внедряемое решение, причем как в новостройках, так и на вторичке — это как раз умные счетчики и различные датчики, которые работают через технологию интернета вещей. Примерно половина всех решений в IoT реализованы именно в сфере ЖКХ»,— говорит Кошурников.

Весь дом — в мобильном

По словам Александра Жилина, для управляющих компаний цифровая платформа диспетчерского контроля в реальном времени отслеживает протечки и сбои в работе тепловых пунктов, насосов и электрощитовых, телеметрия автоматически собирает данные счетчиков, а CRM-система автоматизирует расчеты и управление заявками жителей через единое приложение.

«Внутри жилого комплекса интеллектуальный СКУД с технологиями Face ID, BLE и распознаванием номеров авто делает доступ на территорию и в паркинг максимально бесшовным. Жильцы контролируют безопасность через смартфон, имея прямой доступ к видеокамерам и сервису гостевых пропусков. В квартире система «умный дом» включает защиту от протечек, управление климатом и светом, датчики CO2 и мастер-выключатель. Такие объекты выигрывают в конкурентной борьбе, обеспечивая владельцам высокую ликвидность при дальнейшей перепродаже»,— говорит господин Жилин.

В качестве примера внедрения цифровых технологий в строительную сферу Ставрополья можно рассмотреть комплексный проект цифровизации жилого комплекса «Квартал 204». Застройщиком ЖК выступила компания «СтройГрад», оператором цифровых сервисов — МТС. В доме — управляемая система безопасности, возможность автоматической подачи показаний счетчиков и цифровые сервисы взаимодействия с управляющей компанией через единое мобильное приложение.

Цифровые сервисы комплекса объединены на отечественной платформе VDome, которая обеспечивает централизованное управление ключевыми функциями жилой среды. С помощью приложения жители могут контролировать доступ на территорию комплекса, открывать подъездные двери и шлагбаумы, а также удаленно предоставлять доступ гостям или службам доставки, даже при удаленном нахождении — например, во время командировки или отпуска. Платформа также поддерживает настройку временных сценариев доступа для различных категорий посетителей.

Для работы системы безопасности в жилом комплексе специалисты компании установили более 40 камер внутреннего и периметрального контроля с функцией ночного видения, несколько сотен умных счетчиков, в единую систему все объединено линиями оптоволоконной связи. Показания о потреблении всех видов услуг автоматически передаются в управляющую компанию для начисления платежей.

«При этом жители могут в любое время проверить корректность начислений в личном кабинете. Через мобильное приложение управляющая компания также информирует жителей о важных событиях в жизни дома, принимает заявки на обслуживание и координирует выполнение бытовых задач, включая уборку и вывоз строительного мусора»,— говорят разработчики.

Как отмечает директор управляющей компании «Эмка» Павел Решетняк, сегодня тренд на цифровизацию жизни в домах — это необходимость для повышения уровня комфорта и безопасности, особенно это касается жилья высокого класса. «Половина домов под нашим управлением оснащены умными цифровыми технологиями, и мы видим, что в таких домах быстрее решаются задачи по вывозу мусора или информированию жильцов, а также стабильнее собираемость платы за коммунальные услуги, а значит не копятся долги и нет рисков отключений для самих жильцов»,— резюмировал господин Решетняк.

В долгой перспективе, отмечают эксперты, тенденция на цифровизацию ЖКХ может привести к решению глобальных проблем сферы. Например, к снижению долгов жителей перед ресурсниками, сокращению потерь, а мониторинг сетей позволит своевременно реагировать на проблемы и сокращать число аварий, также с применением цифры возможно повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Василий Хитрых