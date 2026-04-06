Работу курского производителя сливочного масла приостановили за нарушения

Арбитражный суд Курской области привлек ООО «Амстердам» к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) при выпуске сливочного масла и сыра из сырья от производителей с аннулированными ветеринарными сертификатами (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, штраф до 1 млн руб.). В связи с этим деятельность предприятия приостановлена на 15 суток. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В ходе внеплановой проверки, проведенной в октябре 2025-го, было установлено, что в четвертом квартале 2024 года и в течение 2025-го предприятие выпускало молочную продукцию с нарушением указанных регламентов. В пробах, отобранных в различных регионах страны, выявили сорбиновую кислоту, говяжий жир, растительные масла и жиры на растительной основе, а также нарушения соотношения метиловых эфиров жирных кислот, что означает использование ООО «Амстердам» немолочных видов сырья.

По итогам 2024–2025 годов в 14 регионах России проверено 29 образцов продукции «Амстердам». Все они не соответствовали требованиям технического регламента, причем в 20 случаях зафиксированы признаки фальсификации. Такие результаты указывают на систематические нарушения.

По данным Rusprofile, ООО «Амстердам» зарегистрировано в Курске в 2012 году. Основной вид деятельности — производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец — Артур Кравцов, директор — Дмитрий Голубев. Выручка за 2025 год составила 432 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб.

Ранее Управление ФАС по Курской области выдало предприятию шесть предупреждений за введение потребителей в заблуждение, а Федеральная налоговая служба установила, что завод неправомерно применял льготную ставку НДС (10%) к фальсифицированной продукции.

В 2025 году ООО «Амстердам» уже привлекалось к административной ответственности за нарушение ТР ТС (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, до 600 тыс. руб.).

В конце марта 2026 года Россельхознадзор через суд добился приостановки работы еще одного курского производителя фальсифицированной молочной продукции — ООО «Сырная долина».

Мария Свиридова