Курский суд приостановил деятельность «Сырной долины» за выпуск фальсификата

Арбитражный суд Курской области принял решение о приостановлении деятельности ООО «Сырная долина» в части выпуска в обращение нескольких видов молочной продукции. Поводом стали повторные нарушения требований технических регламентов Таможенного союза при производстве продукции животного происхождения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

О сроках приостановления не сообщается, в материалах дела решение не опубликовано. В ходе внеплановой проверки, проведенной в декабре 2025 года, установлено, что с июня по октябрь предприятие выпускало сыр и сливочное масло с компонентами немолочного происхождения и низким содержанием молочного жира. Во втором полугодии признаки фальсификации выявлены в 14 образцах продукции курского производителя, отобранных в социально значимых учреждениях и торговых сетях различных регионов. По факту нарушений ведомство составило протокол за повторное нарушение требований технических регламентов (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, штраф до 1 млн руб.), который стал основанием для судебного разбирательства.

По данным Rusprofile, ООО «Сырная долина» зарегистрировано в Курском районе Курской области в 2013 году. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. Уставный капитал — 20,5 тыс. руб. Единственный владелец — Белла Багаева, директор — Игорь Макоев. Выручка за 2024 год составила 3,56 млрд руб., чистая прибыль — 66,6 млн руб.

В середине января Россельхознадзор признал недействительными три декларации о соответствии сыра и сливочного масла ООО «Сырная долина» и аннулировал восемь производственных сертификатов на продукцию общим весом более 5 т. В середине марта ведомство сообщало, что в ООО «Сырная долина» в ходе профилактического визита было выявлено, что этап приемки сырья (молока) не определен как критическая контрольная точка, не разработаны корректирующие мероприятия для случаев выявления некачественного сырья.

Ульяна Ларионова