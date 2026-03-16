В Воронеже операторы электросамокатов могут лишиться контрактов из-за нарушений

Власти Воронежа планируют ввести штрафы для операторов средств индивидуальной мобильности (СИМ) за оставление электросамокатов в неположенных местах и нарушения в запрещенных зонах, а в некоторых случаях санкции могут доходить до расторжения договоров с компаниями. Об этом на пресс-подходе во время еженедельной планерки сообщил мэр города Сергей Петрин.

«За нарушения будем предъявлять претензии. То же самое касается нахождения в запрещенных зонах. Будет наказываться вплоть до расторжения договоров»,— заявил градоначальник. По его словам, сейчас завершается работа по узакониванию более 200 мест, где можно будет оставлять самокаты. Господин Петрин также отметил, что ограничения едины как для арендованных, так и для личных самокатов. Кроме того, власти намерены ограничить количество самокатов в городе — максимальная планка составит 2,5 тыс. единиц, тогда как в прошлом году, по словам мэра, их число было «запредельным».

Градоначальник также сообщил, что операторы должны предоставить график установки знаков, регулирующих движение на самокатах. Знаки в общественных пространствах появились в декабре, теперь их необходимо разместить и на улицах. Мэр отметил, что город будет проводить постоянные рейдовые мероприятия для контроля исполнения требований.

«Штрафы должны серьезно воздействовать на перевозчика, чтобы он исполнял обязательства по контракту»,— пояснил он.

По данным ГИБДД, в 2025 году в Черноземье зарегистрировали 124 ДТП с участием СИМ, к которым относятся и электросамокаты. В результате четыре человека погибли и 133 получили ранения различной степени тяжести.

