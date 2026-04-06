Сервисы кикшеринга поддержали идею верифицировать своих пользователей через «Госуслуги»

Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go» одобрили идею Министерства цифрового развития об обязательной верификации пользователей кикшеринга с помощью «Госуслуг». Об этом агентству «Москва» сообщили пресс-службы сервисов.

В «Юренте» высоко оценили идею Минцифры и сообщили, что ведомство помогает сервисам внедрять государственные решения. «Считаем, что данная мера позволит усилить действующие инструменты идентификации и сократить число случаев, когда средства индивидуальной мобильности берут в аренду несовершеннолетние»,— сообщили в компании.

В «Яндекс Go» напомнили, что в Москве в прошлом сезоне заработала авторизация через Mos ID (систему аутентификации на городском портале mos.ru) и назвали эту систему эффективной. «Благодаря этой мере в течение сезона к аренде не были допущены 23 тыс. пользователей. Это значит, что пользователь пытался подтвердить свой возраст, но не прошел минимальный для аренды порог в 18 лет. Мы считаем эту практику эффективной и выступаем за ее масштабирование на другие города»,— сообщили в компании.

В Whoosh сообщили, что допускают внедрение «Госуслуг» в приложение сервиса. «У нас уже есть опыт интеграций приложения для авторизации пользователей: Mos.ID и банковские ID. Так мы проверяем возраст владельцев аккаунтов, так можно быстро войти в приложение — это удобно»,— сообщили там.

О предложении Минцифры ранее сообщило РБК ссылкой на источники. Введение верификации через «Госуслуги» для аренды электросамокатов, по мнению ведомства, повысит безопасность дорожного движения. Идею обсуждают с операторами кикшеринга и представителями регионов, где планируется ввести систему в экспериментальном режиме.