В США вырос спрос на подержанные электромобили из-за подорожавшего бензина

Рекордный рост цен на бензин в США привел к тому, что американцы начали активно скупать электромобили. Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследователей Cox Automotive, повышенным спросом пользуются в основном подержанные машины.

Продажи электромобилей с пробегом в первом квартале выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Продажи новых электромобилей в США в первом квартале упали на 28% в годовом исчислении. Это объясняется отменой налогового вычета в $7,5 тыс. для покупателей новых электромобилей.

Аналитики Cox Automotive отмечают, что спрос на подержанные электромобили в США растет еще и потому, что в стране скопились сотни тысяч таких машин, приобретенных в лизинг в начале 2020-х годов, которые теперь возвращаются на рынок по мере истечения сроков аренды. По данным кредитного бюро Experian, к концу этого года на электромобили в США будет приходиться 15% всех машин, возвращенных после окончания лизинга, по сравнению с 7,7% в первом квартале. Избыток предложения привел к тому, что с февраля 2025 года по февраль 2026 года средняя цена на подержанный электромобиль в США снизилась на 8,5%.

Евгений Хвостик