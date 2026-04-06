Нижегородцы еще не получили ни одного штрафа за нарушение содержания животных

Ни одного протокола еще не составили в Нижегородской области за несоблюдение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в областном комитете ветеринарии 6 апреля 2026 года.

Статью 5.20 ввели в КоАП Нижегородской области в сентябре 2025 года. Она предусматривает ответственность за нарушение дополнительных требований, утвержденных на региональном уровне в ноябре 2024 года.

Штрафы в том числе грозят за содержание животных в нежилых помещениях многоквартирного дома; за выгул собак без поводка и намордника; за посещение с животными (кроме собак-поводырей) медицинских, образовательных и культурных организаций, общепита, торговли и иных заведений, где введен запрет.

При обсуждении законопроекта председатель регионального комитета ветеринарии Михаил Курюмов на вопрос депутатов о том, как станут выявлять нарушения, сообщал, что часть материалов будет поступать от полиции, часть — по жалобам напрямую в комитет и во время контрольно-надзорных мероприятий.

Сейчас в комитете ответили, что решение о проведении надзорного мероприятия «принимается при наличии достоверной информации о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда здоровью граждан».

Правовых оснований для таких мероприятий за семь месяцев действия закона комитет не зафиксировал.

Ирина Швецова