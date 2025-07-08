Законопроект о штрафах за нарушения содержания животных внесен в ЗС НО

Облправительство внесло в заксобрание Нижегородской области (ЗС НО) проект поправок в региональный КоАП, касающийся ответственности за нарушения правил содержания домашних животных. Проект документа появился в базе ЗС НО в июле 2025 года.

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В комитет ветеринарии ежегодно поступает более 1 тыс. жалоб на покусы собаками, посещение вместе с животными общественных учреждений, неконтролируемый выгул животных, а также неограниченное количество животных в некоторых квартирах. В связи с этим власти предлагают дополнить КоАП статьей 5.20 «Несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу».

За ряд нарушений будет грозить штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. К ним относятся:

содержание животных в нежилых помещениях многоквартирного дома (лифтах, коридорах и пр.), на придомовых территориях и на территориях общего пользования;

загрязнение или повреждение животными мест общего пользования в домах, во дворах, на детских и спортивных площадках, тротуарах, в парках и скверах;

несоблюдение дополнительных требований к содержанию собак на земельном участке;

выгул собак без поводка и (или) намордника на территориях населенных пунктов (кроме спецмест для выгула домашних животных);

выгул собак лицами, не способными в силу возраста или физического развития контролировать их действия, нетрезвыми или недееспособными лицами;

самовыгул собак.

За посещение с домашними животными (кроме собак-поводырей) медицинских, образовательных организаций, организаций культуры, общепита, торговли, а также иных организаций, где установлен такой запрет, предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. руб.

За необеспечение животным необходимого пространства и надлежащих условий содержания будет грозить штраф в размере 2-5 тыс. руб.

По каждому пункту нарушений минимальной мерой наказания будет предупреждение.

Рассматривать административные дела будет комитет ветеринарии. Он же будет проверять соблюдение гражданами дополнительных требований к содержанию животных.

Галина Шамберина