«Авангард» продлил контракт с американским нападающим Потуральски

Омский «Авангард» продлил контракт с американским форвардом Эндрю Потуральски. Новое соглашение рассчитано на один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Эндрю доволен условиями, которые мы создаем в нашей организации. Думаю, что в следующем сезоне он принесет еще больше пользы нашему клубу»,— заявил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

Эндрю Потуральски проводит дебютный сезон в КХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 66 (27 голов + 39 результативных передач) очков в 67 матчах. По итогам «гладкой» части сезона форвард стал седьмым бомбардиром лиги.

В первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с московским ЦСКА. В пяти матчах play-off Потуральски записал в свой актив три голевые передачи.

Таисия Орлова