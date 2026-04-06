Сбой в ЦОД привел к отказу бесконтактной оплаты у Vendista

Vendista связала массовый сбой бесконтактной оплаты с перебоями электропитания в центре обработки данных (ЦОД) «Миран», сообщили в Telegram-канале компании. Речь идет о сбое, случившемся 4 апреля, когда терминалы Vendista перестали принимать карты по всей России.

В ЦОД размещены серверы агрегатора «Ваш платежный проводник», через который проходит доступ к банкам. В Vendista уточнили, что сбой не был связан с DDoS-атаками и блокировками.

Тот сбой продолжался около 12 часов и затронул малый бизнес — магазины, кофейни, автосервисы и салоны. Днем ранее фиксировались перебои в работе ВТБ, Т-банка, Альфа-банка, Сбербанка и СБП.