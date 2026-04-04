За сбой поруки нет

В России произошел очередной масштабный сбой в системе бесконтактной оплаты. 4 апреля по всей стране не принимали карты терминалы Vendista. Ими в основном пользуются небольшие магазины, кофейни, автосервисы, салоны красоты и автоматизированная торговля. Предприниматели, с которыми поговорил “Ъ FM”, уточняют, что сбой длился примерно 12 часов, и также мог коснуться терминалов других производителей. Больше всего пострадали владельцы вендинговых автоматов. Дополнительных способов оплаты товара, кроме QR-кода, для них не предусмотрено.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Банки начали восстанавливать оплату только к 16:00 по московскому времени, отмечает предпринимательница из Красноярского края Татьяна:

«Около 8:30 по нашему времени (примерно 4:30 по Москве) терминалы массово перестали работать — из-за сбоя в системе «Ваш платежный проводник», которая выступает посредником между банком и Vendista. Там, где использовались другие решения, платежи проходили нормально, но у большинства была именно эта система. В результате точки фактически остановились: основной способ оплаты не работал. Оставалась возможность платить по QR-коду, но большинство клиентов пытались расплатиться картой и уходили. У меня, например, было всего 48 оплат по QR-коду вместо более чем 200 возможных. В итоге именно QR-коды частично спасли ситуацию, иначе выручка была бы нулевой. При этом около 12 часов автоматы по всему городу не работали — у меня 20 точек, и ни на одной нельзя было принять оплату».

Утром 3 апреля масштабный сбой произошел в системе «Сбера». До середины дня было невозможно оплатить покупки картой, перевести деньги или снять наличные. Проблема затронула и другие банки. На невозможность провести транзакции любым способом жаловались клиенты ВТБ, Т-Банка, Ozon-банка, Альфа-банка. В Т-Банке позже объяснили, что проблемы связаны с «внешними факторами». Уже в субботу, когда перестали работать терминалы на вендинговых аппаратах, в техподдержке причины сбоя не назвали, говорит основатель калининградского проекта «Янтарные крылья добра» Иван Ламзин:

«У нас проект — экологические вендинговые кормушки для птиц на водоемах, где можно купить корм и покормить птиц. В тот день не прошел ни один платеж. Знаю, что аналогичная ситуация была и с водоматами — люди не могли оплатить воду по безналу. Не работали ни Альфа-банк, ни Т-Банк.

В техподдержке подтвердили, что сбой массовый, но причины не называли. За пять лет работы это первый настолько масштабный и продолжительный случай. Когда люди звонят и жалуются, мы стараемся сгладить ситуацию — отправляем команду на зачисление и фактически выдаем товар бесплатно. Сейчас это особенно критично: наличных у людей становится все меньше, и для вендинга такие сбои — серьезная проблема».

Как рассказывают владельцы вендинговых аппаратов, 4 апреля полностью работал эквайринг от «Сбера», однако большая часть рынка пользуется услугами других банков. Это действительно крупнейший сбой, с которым когда-либо сталкивалась автоматизированная торговля в России, говорит президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко:

«Работа Vendista восстановлена, связь вернулась. Произошел масштабный сбой: все началось с проблем у операторов связи — как мобильной, так и проводного интернета, — а затем привело к сбоям в ЦОДах, обеспечивающих транзакции платежных терминалов. Есть версии, что это связано с ограничениями интернета, поскольку ранее при развитии безналичных платежей таких масштабных сбоев не наблюдалось, но однозначные выводы делать сложно. Объем рынка составляет около 80 млрд руб. в год, и, по оценкам, сбой затронул значительную его часть — не менее 30%. При этом терминалы "Сбера" не пострадали, тогда как у других банков архитектура передачи данных оказалась более уязвимой».

По сведениям источника “Ъ”, сбой в пятницу мог быть связан с блокировками подозрительных операций, которые банки обязаны проводить по закону о Национальной платежной системе. Эксперты добавляют, что ситуацию могло осложнить использование сервисов VPN, клиентами которых в том числе являются банки, крупный бизнес и госструктуры. При этом собеседники признают, что в пятницу проблему удалось оперативно устранить, но ситуация может повториться. На этой неделе Минцифры выступило с несколькими инициативами по ограничению работы VPN. В частности, ведомство предложило ввести плату за международный трафик в мобильных сетях. Кроме того, по данным РБК, оно потребовало от компаний самостоятельно ограничивать доступ к своим ресурсам для пользователей с включенным VPN.

Александра Абанькова