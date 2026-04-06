Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 12 400. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5205. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4720. 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4265. 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4095. 7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000. 8 (9). Бен Шелтон — 3900. 9 (8). Тейлор Фриц (оба — США) — 3870. 10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3610. 11 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3345. 12 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2625. 13 (14). Иржи Легечка (Чехия) — 2490. 14 (15). Карен Хачанов — 2410. 15 (16). Андрей Рублев (оба — Россия) — 2400. 16 (13). Флавио Коболли (Италия) — 2320. 17 (17). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2220. 18 (21) Томми Пол (США) — 2065. 19 (20). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2020. 20 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2005.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 025 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108. 3 (3). Кори Гауфф — 7278. 4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7263. 5 (5). Джессика Пегула — 6243. 6 (6). Аманда Анисимова (обе — США) — 5995. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3965. 8 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 3907. 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531. 10 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3121. 11 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3090. 12 (11). Каролина Мухова (Чехия) — 2993. 13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2886. 14 (13). Линда Носкова (Чехия) — 2801. 15 (15). Наоми Осака (Япония) — 2324. 16 (16). Ива Йович (США) — 2270. 17 (18). Мэдисон Кис (США) — 2161. 18 (17). Клара Таусон (Дания) — 2040. 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001. 20 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1906. 21 (21). Людмила Самсонова — 1845. 22 (22). Анна Калинская — 1813… 60 (58). Вероника Кудерметова — 1023… 65 (66). Анастасия Захарова — 978…73 (74). Оксана Селехметьева — 898… 90 (99). Анна Блинкова (все — Россия) — 819.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.