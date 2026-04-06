Двое осужденных по делу «Крокуса» пытались покончить с собой

Как стало известно «Ъ», сразу двое осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» пытались покончить с собой. Якубджон Юсуфзода, которого обвиняли в финансировании преступления, совершил суицид в СИЗО «Матросская Тишина». Реанимировать его не смогли. Джабраила Аушева, пытавшегося покончить с собой в пересыльной тюрьме «Красная Пресня», удалось спасти врачам. Он был осужден за поставки террористам оружия и боеприпасов. Обоим назначили пожизненные сроки.

Якубджон Юсуфзода

По данным источников «Ъ», Аушев и раньше предпринимал попытки суицида, в том числе во время самого процесса, который проходил в Западном окружном военном суде в закрытом для СМИ режиме. Тогда его также удалось спасти.

В связи с полученной СКР информацией проходит доследственная проверка, по результатам которой будет решено, возбуждать или нет уголовное дело.

12 марта суд вынес приговор обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». 15 из 19 подсудимых получили пожизненные сроки. Остальным дали от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев колонии. Большинство признали вину частично, пятеро фигурантов отказались признать себя виновными. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Жертвами преступления стали 147 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ранения получили 336 человек, более 600 признали пострадавшими. Ущерб по делу достиг 5,7 млрд руб.

Сергей Сергеев