Оценки за поведение в школах будут выставлять по трехуровневой системе

Оценки за поведение в школах будут выставляться по трехуровневой системе — его будут оценивать, как «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Эффективность системы оценили во время эксперимента, проведенного в 89 школах России. Министерство рассматривало еще две модели оценивания — двухуровневую (зачет/незачет) и пятиуровневую. «Она (трехуровневая система.—“Ъ”) отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом»,— рассказала замминистра просвещения Ольга Колударова.

Госпожа Колударова добавила, что министерство уже подготовило проект приказа, устанавливающий требования к оценке поведения по выбранной системе. По предварительным данным, школьников будут оценивать за соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность.

В ведомстве отметили, что в 2026—2027 учебном году испытание выбранной модели пройдет в 10 школах каждого региона России. К сентябрю 2027 года трехуровневая система оценки за поведение будет внедрена во все школы страны.

Минпросвещения подготовило проект приказа о введении оценок за поведение в январе. Оценивать будут учащихся с 1-го по 8-й класс в течение всего учебного года. Полученные оценки будут выставляться в аттестат. В ведомстве отмечали, что нововведение не должно носить карательный характер. Система должна использоваться как инструмент для выявления проблем и выстраивания диалога с учениками и их родителями.

