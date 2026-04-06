Глава Дагестана связал паводки с застройкой русел рек

Причиной масштабных паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка, заявил глава республики Сергей Меликов. Он анонсировал проверку законности выделения участков под строительство в поймах рек.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если бы русла рек Черкес-Озень и Тарнаирка не были застроены, паводков бы не случилось — воде просто некуда уходить. Мы проведем глубокую проверку, чтобы те люди, которые не принимали решений о строительстве подобных домов, не пострадали сегодня»,— сказал господин Меликов (цитата по ТАСС).

Глава Дагестана пообещал выяснить, кто и когда выделял участки, разрешал строить многоэтажные дома вместо ИЖС и подписывал акты ввода. «Те, кто настроил таких домов, создал опасность для людей, должны отвечать»,— подчеркнул Сергей Меликов. Для ликвидации последствий паводков будет скорректирован бюджет региона, восстановительные работы начнутся летом.

В конце марта в регионах Северного Кавказа начались наводнения из-за сильных дождей. Вторая волна паводков произошла 4-5 апреля. К сегодняшнему дню в Дагестане затоплены более 2 тыс. жилых домов. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и Сергею Меликову помочь пострадавшим от паводков.