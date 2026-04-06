Число пострадавших от атаки БПЛА в Новороссийске достигло десяти

Число раненых при атаке беспилотников на Новороссийск в ночь с 5 на 6 апреля достигло десяти человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Ранее было известно о восьми пострадавших, утром в медицинские учреждения обратились еще два жителя города.

В ночь на 6 апреля и весь предыдущий день Новороссийск подвергался массированной атаке БПЛА. Сигнал воздушной тревоги включался в городе несколько раз. Обломки беспилотников упали на территории предприятия, пожар был оперативно ликвидирован. При падении БПЛА также были повреждены несколько жилых зданий. Ночью в медицинские учреждения госпитализировали восемь пострадавших. Двое детей и один взрослый, проживающие в частном доме, трое жители многоквартирного дома, а также два человека, ехавших по трассе между селом Кабардинка и Новороссийском, получили ранения.

Для жителей пострадавших домов в Новороссийске открыт пункт временного размещения. На местах падения БПЛА работают экстренные службы.

Анна Перова, Краснодар