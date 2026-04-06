РБК: Минцифры предложило ввести верификацию через «Госуслуги» для аренды самокатов

Минцифры России обсуждает введение верификации через «Госуслуги» для аренды электросамокатов с операторами Whoosh, «Юрент» и «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя Минцифры. В ведомстве считают, что мера повысит безопасность дорожного движения. В Москве обязательная верификация через аккаунт на портале mos.ru действует более года.

В обсуждениях также участвуют представители регионов, где планируется пилотный запуск, уточнил РБК представитель Минцифры. В ведомстве пояснили, что обязательное подтверждение возраста через «Госуслуги» снизит число нарушений среди пользователей электросамокатов. Для операторов кикшеринга подключение к Единой системе идентификации и аутентификации будет добровольным, добавил представитель Минцифры.

Для внедрения верификации через «Госуслуги» операторы кикшеринга сначала должны будут получить юридическое обоснование для обмена данными с ЕСИА, подчеркнул собеседник РБК. Сейчас Минцифры оказывает операторам «методологическую и консультативную поддержку» для внедрения «Госуслуг» в сервисы кикшеринга, сказал изданию представитель «Юрента».

Идея обязательной верификации через «Госуслуги» для аренды электросамокатов обсуждается с мая 2025 года, когда несколько кикшеринговых компаний обратились с таким предложением в Минцифры. Однако в ведомстве тогда сказали «Ъ», что внедрение верификации по всей стране не планируется, так как для этого необходимо нормативное обоснование.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электросамокатчиков выводят из тени».