Экс-директор челябинского МУП «ПОВВ» не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего генерального директора муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Сергея Хабирова. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) пробудет в СИЗО до 29 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты Сергея Хабирова просили избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Они ссылались на наличие у фигуранта проблем со здоровьем. Облсуд не стал удовлетворять жалобу адвокатов. Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 24 февраля 2026 года осталось в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в начале ноября прошлого года сотрудники регионального УФСБ России задержали экс-директора МУП «ПОВВ». По версии следствия, в июле 2024 года Сергей Хабиров, сговорившись с главным инженером предприятия Александром Шишковым, заключил два муниципальных контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. Подрядчиком стало ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край). Александр Шишков тоже задержан. В начале октября он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

В марте этого года сотрудники ФСБ задержали вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова и начальника управления ЖКХ администрации Вадима Храмцова. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между подведомственным МУП «ПОВВ» и коммерческой организацией. Ущерб бюджету составил более 180 млн руб.

Виталина Ярховска