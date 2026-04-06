Один из ответчиков подал жалобу по делу об изъятии земли, связанному с «Атомом»

Один из ответчиков по делу об изъятии в доход государства земельных участков в Среднеуральске подал апелляционную жалобу на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Напомним, в марте суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к трем юрлицам, связанным с «Атомстройкомплексом», и 11 физлицам. В доход РФ были обращены десять земельных участков, расположенных в деревне Коптяки (городской округ Среднеуральск), два помещения в Екатеринбурге, с физических лиц взысканы более 577 млн руб. По данным суда, земли в Коптяках были выделены под индивидуальное жилищное строительство вопреки законодательству о противодействии коррупции.

«В Верх-Исетский суд поступила апелляционная жалоба по “Атомстройкомплексу“. Жалоба поступила от физического лица, которое также выступало ответчиком. В апелляционную инстанцию дело пока не направлено»,— сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В самом «Атомстройкомплексе» «Ъ-Урал» рассказали, что компания не обжаловала решение суда. «Мы уважаем решение суда, оно исполнено нами в полном объеме»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе девелопера. Там также рассказали, что передача земельных участков в Среднеуральске в пользу государства не повлияла на текущую деятельность холдинга.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», ответчиками по делу выступают бывший замглавы городского округа Среднеуральск Александр Астахов, Людмила Астахова, Лидия Бочкарева, Геннадий Визгалов, Александр Вильховский, Юрий Кирьянов, Валерий Климов, Борис Мешалов, Владимир Резников, Тамара Тимощук и Александр Турецкий.

